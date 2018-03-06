特鲁多致电美国总统特朗普：增加关税，请三思而行

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特鲁多提出了钢铁工业人士的担忧，还表示，增加钢铁关税会扰乱正在进行的NAFTA谈判。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，美国总统特朗普表示，会对进口美国的钢材收取25%关税，铝材收取10%关税之后，加拿大方面一直表示，这一决定会对双方经济带来损伤。

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而特朗普后来暗示说，如果加拿大方面同意”新的公平的“NAFTA协议，或许可以在钢材关税上得到豁免。

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九零年代，布什政府对钢材增加关税的时候，曾对加拿大网开一面。

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特鲁多表达严重关注

加拿大总理办公室今天（星期二）表示，总理特鲁多致电特朗普，就美国收取关税的政策，以及刚刚在墨西哥结束的第七轮北美自由贸易协定（NAFTA）谈判进行了讨论。

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特鲁多对特朗普政府收取关税的决定表达了严重关注。

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而熟悉这一事务的政府消息人士对加拿大广播公司（CBC）表示，特鲁多提出了钢铁工业人士的担忧，还表示，增加钢铁关税会阻挠正在进行的NAFTA谈判。

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NAFTA谈判出现紧迫感

而在墨西哥城，加美墨三国的谈判代表刚刚结束了NAFTA第七轮谈判。

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消息人士称，美国谈判代表忽然出现了一种紧迫感，希望能够尽快完成谈判，以免受到七月举行的墨西哥大选的干扰。

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而加拿大外交部长Freeland表示，她一直向美国强调，加拿大应在关税上得到豁免的立场。

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她还说，加拿大已经准备好了，美国一旦收取钢材关税将会采取措施。

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但她没有给出具体内容。

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RCI with CBC

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