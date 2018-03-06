古老的新职业：魁北克省旅游酒店业学院第一批管家毕业了

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管家听上去是一个古老的职业。但实际上，今天仍然有些人需要管家。魁北克省旅游酒店业学院刚刚向10名学生颁发了结业证书。他们是完成该校管家培训的第一批学员。

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这些新管家当中的女生吉拉尔（Alexandra Girard）接受了Radio-Canada 的采访。她说，现代管家的主要职责是帮雇主节省时间，让后者不需要在日常琐事上分心。一个好管家的基本素质包括尊重，机敏，细心。她举例说，如果雇主是左撇子，她就要留神餐具的摆放。

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当然，嘴紧、审慎也是必不可少的素质。为好几任魁北克省长当过管家的皮埃尔.加涅（Pierre Gagné）曾说，与他的工作无关的事他只当自己又聋又瞎又哑。

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需要管家的通常是名流和政界人士。但是有些酒店也为客人提供管家服务。吉拉尔说，她的梦想是为前美国总统奥巴马一家工作。

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（RCI avec Radio-Canada， Le 15-18）

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