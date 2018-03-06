欧洲麻疹病例增加，加拿大卫生部警告游客小心

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加拿大公共健康署警告说，更多的欧洲国家出现了麻疹病例，去欧洲旅游的加拿大人，无论是去哪一个国家，都要在出发前查看自己的麻疹疫苗接种是否仍然在有效期内。

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2017年欧洲有21000多人患麻疹，是前一年的四倍之多。其中35名患者死亡。罗马尼亚和意大利患者最多，各有5000多起病例。德国和乌克兰也属于高发地区。拉脱维亚，马其顿，黑山和挪威也出现了病例。

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麻疹的传染性极强，其病毒可以通过患者喷嚏和咳嗽在空气中传播。它的早期症状包括高热，口腔和喉咙出现白点，面部和颈部出现皮疹。根据世界卫生组织的资料，大部分患者会康复，但是对儿童来说麻疹是可能导致死亡的疾病之一。

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（RCI with CBC）

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