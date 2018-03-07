联邦议员承诺：清除因藏有大麻留下的一切犯罪记录

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魁北克议员Greg Fergus：因藏有大麻留下犯罪记录的人中，黑人与原住民更易被定罪。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自魁北克Hull-Aylmer选区的议员Greg Fergus誓言，将会在今年７月，大麻合法化之后，致力于清除因藏有大麻而留下的一切犯罪记录。

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据统计，加拿大大约有50万人，仅仅因为藏有大麻而留下了犯罪记录。

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加拿大总理贾斯汀.特鲁多表示，在2018年7月1日，大麻合法化正式生效之前，不会考虑涉及”私藏大麻“的赦免程序。

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公共安全部长古达尔（Ralph Goodale）则表示，政府正在审查所有的法律可能性，就大麻案件进行赦免或是终止犯罪记录。

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私藏大麻被起诉案件大幅下跌

同时，根据加拿大统计局的数据，各地区因为私藏大麻而受到指控的案件这几年有了显著下降。

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以渥太华为例，2012年，因私藏大麻受到指控的案件为341，而到了2016年，这个数字下降到了216件。

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渥太华律师Michael Spratt表示，他的客户中已经不少人致电，很焦虑等待政府最终的决定。

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黑人、原住民因私藏大麻留有案底的比例高

而Fergus留意到了另一个现象。

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越来越多的研究显示，长期以来，因藏有少量大麻被捕之后，黑人以及原住民被定罪、留下犯罪记录的比例要比其他族裔更高。

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他说，无论今后政府以什么形式赦免这些人，我们都应该继续讨论这种情况 —— 针对黑人和原住民的系统性的司法歧视。而那些人因此在之后的生活中失去了很多机会。

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