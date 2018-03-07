Chris Helgren/Reuters

竟有加拿大钢铁业老板欢迎美国征税

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 7 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在美国总统特朗普表示要对进入美国市场的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税后，作为美国最主要的钢铁和铝供应国的加拿大深受震动。

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憋屈

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加拿大钢铁业和制铝工业感受到的最大憋屈是，加拿大不但是美国的主要盟国、而且加拿大经济已经与美国经济实现了一体化，是你中有我、我中有你，加拿大应该得到例外的优待、不应该受美国惩罚性关税的制裁。

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RJ Steel Company 公司总裁 Ryan Jordan / CBC

据加拿大广播公司报道，温莎地区的RJ Steel Company公司总裁Ryan Jordan说，如果美国总统特朗普真的实行其对进口美国的钢铁产品征收25%惩罚性关税的措施，则他公司的生意会受到严重影响，或者他要选用其他材料来代替钢铁和铝合金作为原材料，或者要减产并削减员工；不但他这样的小公司会这样，就是克莱斯勒等大汽车公司设在加拿大的组装厂也会受到严重影响。

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而特朗普对于加拿大方面提出的“免受钢铁和铝产品惩罚性关税约束”的要求的回答是，如果加拿大在北美大陆三国自由贸易谈判方面对美国做出重要的让步，则他可以考虑对加拿大网开一面。

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换句话说，特朗普根本没有把加拿大作为“兄弟”看待。

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奖金

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不过，也有加拿大钢铁业的老板欢迎美国总统特朗普对进口美国的钢铁和铝制品征收惩罚性关税的决定。

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设在加拿大温莎市的钢管制造公司Zekelman Industries的老总Barry Zekelman认为，美国总统特朗普给加拿大政府作出了榜样，不但应该对进口的钢铁和铝征收惩罚性关税，而且税率应该更高；这位公司老总还拍板做出决定，只要特朗普对外国进口的钢铁和铝征收惩罚性关税的政策继续生效，则他公司所有的2300名雇员就都可以得到每人每年1千块的奖金。

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Zekelman Industries 公司老总 Barry Zekelman / Meg Roberts/CBC

Zekelman Industries公司旗下有15个钢铁产品制造厂，其中大部分在美国。

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罪魁祸首

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在接受加拿大广播公司采访时Zekelman Industries公司的老总Barry Zekelman说，把世界钢铁和铝制品市场搞得乱七八糟的主要是12个在国际市场搞低价倾销的国家；其中最主要的是中国，中国钢铁公司总能找到绕开管制的渠道倾销其金属产品。你限制钢铁进口，中国公司就把钢板、铁板做成信箱、锁头等以钢铁为原料的消费品免关税或者是低关税出口到你的国家。你限制纸张进口，中国公司就把纸张折叠后制成纸飞机卖到你的国家；反正是总能找到绕开管制的办法。对于中国这样不守贸易规矩的国家就不能客气，就得像特朗普总统那样搞关税制裁。

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收听

Barry Zekelman说他能理解美国总统特朗普不搞例外一刀切的对所有外国进口美国的钢铁和铝制品征收惩罚性关税的做法；因为这个国家要例外、那个国家也要例外，不如一视同仁一刀切来的简单；在惩罚性关税制度开始实施之后，可以再对具体国家进行区别对待。

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具体到特朗普对待加拿大的态度，Barry Zekelman认为特朗普不会把加拿大作为敌国对待，可能只是想在北美自由贸易谈判方面对加拿大施加压力、要加拿大做出较大的让步以打破目前陷入僵持的谈判局面；特朗普毕竟是商人而不是政客。

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RCI with Dan Taekema/CBC News

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