二月份多伦多房地产市场寒流滚滚

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大新闻社报道，多伦多房地产局归纳的数字显示，二月份多伦多地区的房地产销售量和价格比去年创下的历史最高纪录都有大幅度下跌，其中房地产销售量与去年二月份相比暴跌了35%、房地产平均售价下跌了12%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾经驱动大多伦多地区房地产价格猛涨的独立房的量、价跌幅最大，成了推动现在多伦多地区房地产价格下跌的领军者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，下跌后的多伦多房产平均价格是76万8千加元，仍然是加拿大主要城市中房地产价格最贵的城市之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，安大略省和多伦多市政府为了打击房地产炒作活动而推出的组合拳调控措施、联邦政府推出的要求银行对申请房贷者进行严格压力测试的措施、和房贷利率的上升导致了多伦多房地产市场的明显冷却。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CP News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada