全国失踪和遇害原住民妇女听证会要求再延长两年

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大全国失踪和被杀害原住民妇女调查今天开始在拉布拉多地区的听证。听证会在欢乐谷的鹅湾举行，有20多名成员和遇害者亲属参加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查组的首席专员马里恩·布勒（Marion Buller）星期二下午发布一份新闻稿，要求联邦政府将此次全国听证的期限延长两年，到2020年12月31日再结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此次全国性调查是自由党政府在2015年12月决定的。而听证会从2016年年初开始，原定到今年年底拿出最后的报告。所需要的花费是5400万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在主持者提出需要更多时间，至于还需要追加多少拨款，现在还不很清楚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布勒女士在新闻稿中说，这些处在弱势地位的原住民妇女需要更多的关照，他们需要安全感，需要自始至终的关怀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于听证委员会方面，布勒女士说， 一方面听证会的组织者需要更多时间以便“认真完成这项极为重要的任务”， 另一方面，除了在妇女避难所、社区中心等召开的听证会， 最好也进行个别谈话，以便更全面更深入地了解问题所在。例如到监狱中向被关押的犯人了解情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布勒说，如果延期不能获得批准，该委员会仍会按现有的授权范围完成其工作。但这可能不够深入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada