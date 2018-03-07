监督机构就皇家骑警在原住民青年布谢死亡案中的做法开始独立调查

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原住民青年科尔顿·布谢（Colten Boushie）在萨斯克彻温一个农场企图偷车时被农场主开枪打死的案件仍在发酵。由于陪审团判决农场主无罪，原住民在全国多个城市持续举行抗议活动。他们认为无罪判决是司法不公， 陪审团中没有原住民是一种歧视。

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现在，事件又有了新的发展。布谢的家人说，萨斯克彻温省的皇家骑警在布谢被打死之后，来到他母亲住的移动房屋搜查，说是要找现场证人，同时要检查他们是否持有武器。布谢家人认为，警方的做法是把他们当成罪犯对待，带有种族歧视的动机。

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对这一投诉，皇家骑警在内部进行调查后认为，警员在处理此事件的过程中， 没有做错什么，也不存在种族歧视的问题。但这个结果无法被布谢家人接受。

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加拿大各级警察机构都会受到半民间组织的监督，负责监督皇家骑警行为的是“民事审查和投诉委员会”。 这是一个全国性的机构。该组织的主席盖伊·贝若（Guy Bujold）周二宣布， 将就警方在处理布谢案件过程中的作为进行独立调查，此外还要审核警方内部调查的过程以及得出的结论。

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贝若说：“布谢的死亡无论对他的家人来说，还是对他所在的社区来说， 都是一个悲剧。我们欠他们，从更广的意义上说，也欠加拿大民众一个就此案处理方式是否妥当的答案。 我们进行独立调查就是为了进一步弄清此悲剧是如何发生的，并可能从中吸取怎样的教训，然后做出相应的改变”。

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要调查的主题包括，警方是否遵循了应有的程序，是否接受了正确的培训，是否有种族歧视的因素影响着警员的行为。具体的调查内容包括布谢的死亡过程、警方通知其家人的方式、对其母亲家的搜查、以及警方就此事所发布的新闻稿件。

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贝诺说，希望通过调查来缓解皇家骑警与原住民社区之间的紧张关系。

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布谢的家人及律师对此表示欢迎。律师克里斯·墨菲（Chris Murphy）说， 他希望皇家骑警与原住民之间建立更有力的关系：“我觉得在警方的行为方式与原住民文化传统之间缺少深入的了解”。

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这位律师也认为警方在处理此案过程中的表现有种族歧视的因素。他说，他一直想不通一个问题就是：当我被人用枪打死后，警方还到我母亲家搜查”。

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布谢的叔叔一直在此案发生后大声表达不满。他觉得皇家骑警在此案处理过程中一直把他们当成犯罪者家属。 他也不满意皇家骑警的内部调查结果，因此向“民事审查和投诉委员会”提出了投诉。他说：“ 现在我们的声音终于被听到了。 我会关注委员会将如何进行调查。同时仍然期望能对此案的判决提出上诉”。

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在此案的审判中，农场主杰拉德·斯坦利（Gerald Stanley）开始时被检控方指控犯有二级谋杀罪， 但他的律师向陪审团解释说，斯坦利曾鸣枪警告，但没能吓走盗贼。而在边远的乡村，又不能指望打电话报警， 因为警察至少要半个多小时才能来。他就自己走出去，试图阻止盗贼。那致命的一枪也不是他故意开的，而是枪支走火。这最后导致陪审团判决斯坦利无罪。

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此案判决后， 联邦政府司法部长和总理特鲁多都在社交媒体上表示同情布谢的家人， 还说加拿大的司法系统应该能做的更好。

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随后引发全国原住民的抗议。抗议者认为判决不公正， 陪审团没有原住民成员是种族歧视。 现在又扩展到警方在此案处理中有问题。

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萨斯克彻温原住民领袖也表示对独立调查持欢迎态度。 他说：“警方在对待原住民方面，有很大改进的空间。 我们没想多要什么， 我们只想受到公平对待，期望警方对待原住民也向对待其他人一样”。

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现在还不知道此次调查将持续多长时间。贝诺说， 也许需要几个月或者更长。萨斯克彻温皇家骑警方面说，他们支持进行此次调查，并会全力配合。

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皇家骑警发言人在一份电子版的声明中说：“保持公众的信任和信心对于提供有效的警察服务至关重要，我们期待着解决任何在这个案件上未确定的或悬而未决的问题”。

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