联邦政府召开讨论枪支和黑帮暴力问题的全国会议

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星期三，联邦政府在渥太华召开讨论枪支和黑帮暴力问题的全国会议。与会的有政府官员、执法部门、学术界、社区组织和大城市市长等。

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有分析认为，公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）召集这次会议是因为有统计数据显示出令人不安的趋势。2016年，加拿大与枪支有关的杀人案数量比2015年增加了44起，达到223起，是连续第三年有所增加。2016年有141起与黑帮团伙有关的杀人案，比前一年增加45起。与此同时，窃取枪支的案件也有增无减。

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去年，联邦政府已经在预算中为今后五年拨款3.27亿元，以解决枪支和黑帮犯罪问题。

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联邦政府也正在起草法律，从枪支的流动、许可和追查措施方面加强掌控。例如授权相关部门强化背景调查，更及时地发现有哪些人不宜接近枪支，例如精神不稳定的人或曾有暴力行为的人。这也是此次会议上要讨论的内容之一。

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还有比如是否要求医生、治疗师和社会工作者在发现有人可能使用枪支伤害自己或他人时向警方通报。

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加拿大枪支咨询委员会还建议借鉴魁北克法律，要求在托儿所、学校和射击俱乐部的工作人员向警方及时报告反常行为。

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根据联邦政府的统计数字，2016年有2223件枪支许可证被吊销，其中424项涉及心理健康问题。

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加拿大涉及枪支的团体认为，政府需要在法律范围内尽快发现那些不适合获得枪支许可证的人，但与此同时应该尊重隐私权，同时也要加强对非法走私枪支的打击。

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加拿大射击运动协会的一位人士说：“我们接受公共安全部长的说法，他正采取具体行动对付暴力罪犯。如果部长的行动方针集中在毒品战争和那些使其滋生的暴力行为上，我们毫无保留地支持他。 但希望他不要给合法的枪支经营者找麻烦”。

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