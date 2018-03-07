曾经爆红网络的埃德蒙顿“钢琴男”悄然去世

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2014年秋天的一个下午，一个埃德蒙顿市民在走过市中心丘吉尔广场时被琴声吸引。她驻足聆听并拍下了视频。弹钢琴的流浪汉莱恩.阿肯德（Ryan Arcand）在网上一夜爆红。他当时弹的是自己的创作，温柔的旋律打动了千万人。到目前为止，那段视频在Youtube上已被观看1千1百多万次。上个星期，阿肯德在埃德蒙顿的一个救助之家的房间里去世，终年46岁。

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阿肯德是原住民，幼年时被寄养。尽管生活坎坷，他很早就显露出音乐天分，八岁时在一个寄养家庭第一次接触到钢琴后，一生爱琴如痴。流浪街头的日子里，他总是寻找一切可以弹琴的机会。但是他有严重的心理问题和酒瘾，因此总是被人们驱赶。

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在网上走红后，阿肯德住进了埃德蒙顿市的一个救助之家。最早拍下视频的波拉德女士发起众筹，为他买了一架钢琴。在公共场所“蹭琴”多年后，他终于可以在自己的住处一个人静静地作曲、弹琴。这让他非常满足。但是最后几年相对安定的生活并没有让他摆脱酒瘾和心理问题。

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阿肯德的老熟人之一、埃德蒙顿圣约瑟夫大教堂的施密特神父说，他在不喝酒的时候给周围的人带来快乐。他喜欢和神父讨论圣经，对经文的熟悉让施密特感到惊讶。而且，“在他最清醒的时候，他的信仰让我这个神父也感到惭愧。”

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他的家人这个周末将在他的家乡为他举行悼念仪式和葬礼。

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（RCI with CBC）

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