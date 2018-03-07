被特鲁多印度之行所累，加拿大自由党的选民支持率自大选后首次落后于保守党

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司CBC的最新民调结果综合评估显示，目前特鲁多领导的自由党的选民支持率为35.7%，保守党为36.1%。尽管相差不到半个百分点，但这却是2015年10月大选后自由党第一次落后于保守党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民调分析人士Éric Grenier认为，自由党是受了特鲁多的印度之行的连累。因为在此前的民调中，自由党的支持率比保守党高出5.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

受访者的回答显示，对特鲁多的经济政策不满的人自去年十月以来只增加了3%。但是认为特鲁多在国际上表现不佳的人则增加了16个百分点，从21%增加到37%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多上个月访问印度期间，一个被定罪的锡克教激进人士被邀请参加招待会，并和总理夫人合影，在印度和加拿大引起一片哗然。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，如此微小的选民支持率差距不足以让自由党下台。如果大选在今天举行的话，自由党赢得多数席位的几率仍然高于保守党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Éric Grenier）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada