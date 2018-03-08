怎么用假新闻给你们捣乱？前俄国水军曝料

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加拿大安全情报部门和北约都对加拿大政府发出了警告：2019年联邦大选要当心俄国干扰。目前对俄国干扰美国大选的调查已经让一个“水军工厂”及其头目浮出水面。加拿大人的民主选举小船明年有可能遭遇什么样的风暴呢？本星期，两名前俄国水军接受了CBC记者的采访。其中一人说，你们西方人比较幼稚，没见过这些阴招。

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前水军一：主要任务是改写新闻

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圣彼得堡市萨夫什吉纳大街55号是一栋不起眼的四层楼建筑。几年前，刚毕业不久的别斯帕洛夫（Vitaly Bespalov）在这里找到了一份工作。他一开始很兴奋，因为每月能拿到高出一般起薪的45000卢布（相当于1000加元），而且“网络研究署”这样的单位可以为他的简历增辉。

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但是上了两三天班以后，他就明白了自己真正的工作不是网络研究，而是网络水军。他有大约两百名同事，分属不同的部门。他所在的那一层楼负责的是乌克兰。上面一层楼，据他所知是负责在Facebook上发帖的。

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当时俄国刚刚吞并克里米亚，并大力支持乌克兰东部的亲俄势力。别斯帕洛夫每天的工作是从乌克兰媒体上选出一些文章来改写。这些文章多半是关于乌克兰军队的，涉及到孩子的是首选。怎么改写呢？他举了一个例子：有一篇报道说，一些武装人员藏在一所学校里，学校突然遭到炮击，有几个孩子被炸死。

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他要做的就是把这条新闻改写成乌克兰士兵开枪射杀儿童。“眼睛都不眨，就这么简单。”当然，改写的文笔要尽量像媒体新闻报道。更重要的是，改写过的文章要发表在一个有乌克兰地址的新闻网上。

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每天做这样的事让别斯帕洛夫越来越厌恶，他只干了三个月就辞职了。他说，他站出来披露自己的这段经历，为的是让人们了解假新闻的制造过程，也希望有一天这样的机构会被彻底关闭。

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前水军二：每天装作普通网民赞普京，骂奥巴马

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米尼迪亚洛夫（Marat Minidyarov）比别斯帕洛夫年长，但是他在2015年初进入“网络研究署”时，也只有二十多岁。那时他在圣彼得堡的一个青年旅馆打工。有一天他遇到了一个客人。这位客人告诉他，有个地方挣钱更容易，薪水也更高。经过一个短暂的面试后，他被录用了。

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他所在的部门是负责在俄国国内的新闻网站上发表评论的。每天要写的主题会在当天早上被布置下来。他的任务包括反驳对俄国政府的批评和骂美国，骂奥巴马。虽然是以个人名义发表评论，但观点是早已规定好了的。“普京就是好，就是好，就是好。然后奥巴马是坏蛋，世界是非黑即白的。

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他每天要写一百多条评论。整个部门有四十个写手，分作日夜两班。“你能想象我们每天在网上出产多少评论吗？“

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和别斯帕洛夫一样，他也只干了三个月就离开了。他说，从法律上来说，他干的事并不属于犯罪行为。但是从伦理道德上来说，这就是在犯罪。

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他们两人离开时，水军工厂刚刚开始发挥作用，对美国大选的干扰行动还没有开始。英语部是在他们走后才成立的。现在“网络研究署”已经迁往新址。

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俄国政府一再强调自己和水军工厂没有关系。但是别斯帕洛夫和米尼迪亚洛夫都坚信他们的前雇主是按俄国政府的指令行事的。米尼迪亚洛夫说，你只要打开电视看看官方新闻说的是什么，水军工厂说的是什么就明白了。

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（RCI with CBC, Chris Brown）

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CBC晚间新闻The National的报道：

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