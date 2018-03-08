（CBC News）

怎么用假新闻给你们捣乱？前俄国水军曝料

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 8 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安全情报部门和北约都对加拿大政府发出了警告：2019年联邦大选要当心俄国干扰。目前对俄国干扰美国大选的调查已经让一个“水军工厂”及其头目浮出水面。加拿大人的民主选举小船明年有可能遭遇什么样的风暴呢？本星期，两名前俄国水军接受了CBC记者的采访。其中一人说，你们西方人比较幼稚，没见过这些阴招。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前水军一：主要任务是改写新闻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣彼得堡市萨夫什吉纳大街55号是一栋不起眼的四层楼建筑。几年前，刚毕业不久的别斯帕洛夫（Vitaly Bespalov）在这里找到了一份工作。他一开始很兴奋，因为每月能拿到高出一般起薪的45000卢布（相当于1000加元），而且“网络研究署”这样的单位可以为他的简历增辉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

别斯帕洛夫说，他厌恶谎言和歪曲，希望有一天水军工厂会消失。（CBC News）

但是上了两三天班以后，他就明白了自己真正的工作不是网络研究，而是网络水军。他有大约两百名同事，分属不同的部门。他所在的那一层楼负责的是乌克兰。上面一层楼，据他所知是负责在Facebook上发帖的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时俄国刚刚吞并克里米亚，并大力支持乌克兰东部的亲俄势力。别斯帕洛夫每天的工作是从乌克兰媒体上选出一些文章来改写。这些文章多半是关于乌克兰军队的，涉及到孩子的是首选。怎么改写呢？他举了一个例子：有一篇报道说，一些武装人员藏在一所学校里，学校突然遭到炮击，有几个孩子被炸死。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他要做的就是把这条新闻改写成乌克兰士兵开枪射杀儿童。“眼睛都不眨，就这么简单。”当然，改写的文笔要尽量像媒体新闻报道。更重要的是，改写过的文章要发表在一个有乌克兰地址的新闻网上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣彼得堡市萨夫什吉纳大街55号。（CBC News）

每天做这样的事让别斯帕洛夫越来越厌恶，他只干了三个月就辞职了。他说，他站出来披露自己的这段经历，为的是让人们了解假新闻的制造过程，也希望有一天这样的机构会被彻底关闭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前水军二：每天装作普通网民赞普京，骂奥巴马

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米尼迪亚洛夫（Marat Minidyarov）比别斯帕洛夫年长，但是他在2015年初进入“网络研究署”时，也只有二十多岁。那时他在圣彼得堡的一个青年旅馆打工。有一天他遇到了一个客人。这位客人告诉他，有个地方挣钱更容易，薪水也更高。经过一个短暂的面试后，他被录用了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他所在的部门是负责在俄国国内的新闻网站上发表评论的。每天要写的主题会在当天早上被布置下来。他的任务包括反驳对俄国政府的批评和骂美国，骂奥巴马。虽然是以个人名义发表评论，但观点是早已规定好了的。“普京就是好，就是好，就是好。然后奥巴马是坏蛋，世界是非黑即白的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米尼迪亚洛夫：从伦理道德上来说，这就是在犯罪。（CBC News）

他每天要写一百多条评论。整个部门有四十个写手，分作日夜两班。“你能想象我们每天在网上出产多少评论吗？“

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和别斯帕洛夫一样，他也只干了三个月就离开了。他说，从法律上来说，他干的事并不属于犯罪行为。但是从伦理道德上来说，这就是在犯罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们两人离开时，水军工厂刚刚开始发挥作用，对美国大选的干扰行动还没有开始。英语部是在他们走后才成立的。现在“网络研究署”已经迁往新址。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

俄国政府一再强调自己和水军工厂没有关系。但是别斯帕洛夫和米尼迪亚洛夫都坚信他们的前雇主是按俄国政府的指令行事的。米尼迪亚洛夫说，你只要打开电视看看官方新闻说的是什么，水军工厂说的是什么就明白了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Chris Brown）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道

加拿大新预算案：10亿元增强网络安全 预防俄国干扰2019年大选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC晚间新闻The National的报道：
.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Gastroentérologie: des interventions en écho-endoscopie digestive doublées d'une avancée technologique

RCI | English

Atwal apology "sets the record straight"

RCI | Español

Amnistía Internacional y el Día Internacional de la mujer en Canadá y América Latina

العربية | RCI

موسيقى هايدن وشوبرت لدعم السوريين وبلسمة جراحهم

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le Canada et le Mexique exemptés des tarifs sur l'acier et l'aluminium aux États-UnisL'Alberta menace de priver la Colombie-Britannique de pétroleSoutien à domicile : l'avenir de milliers de bénéficiaires chambardéLes femmes enceintes discriminées par l'assurance-emploiInondations 2017 : 32 poursuites dans Pierrefonds-RoxboroOttawa exige le retour de la veuve d’un Irano-Canadien mort en prisonPlus de 4000 familles québécoises pourraient payer davantage d'impôts en raison de la réforme fiscale d'OttawaPlainte des agents de bord d'Air Canada devant la Commission des droits de la personneSofiane Ghazi cité à procès pour le meurtre de son enfant à naîtreUn référendum sur le rôle du Bloc québécois pour sortir de la crise
Bank of Canada hides Space Invaders-themed game on website featuring new Viola Desmond banknoteKim Jong-un and Donald Trump to meet, says South KoreaMom makes kids walk 7 km, carrying sign saying they were rude to bus driverAir Canada union files human rights complaint over flight attendant treatment'True Team Canada effort': Freeland praises work to secure reprieve from Trump's steel tariffNew Hampshire lotto winner claims her massive prize — anonymouslyKent Hehr's accuser says she's been subjected to violent, sexually charged online abuseAlberta premier threatens to cut off oil to B.C. in fight over pipeline: throne speechSons of Iranian-Canadian professor who died in Tehran prison back in CanadaFamilies take MMIWG inquiry to Federal Court seeking right to be heard