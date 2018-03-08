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翻手云覆手雨：特朗普让加拿大应接不暇

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 8 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大新闻社报道说，美国总统贸易和制造业顾问Peter Navarro在接受美国福克斯经济新闻节目采访时说，特朗普对进口美国的钢材和铝材征收惩罚性关税的措施将在15天到30天之内开始实施，但不会把加拿大和墨西哥纳入这一惩罚性关税的征税范围，至少在开始阶段不会。

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调门变低

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美国白宫发言人Sarah Huckabee Sanders / CBC

美国总统特朗普星期四早上也在推特上表示，他的政府一方面要保护美国的钢铁业和铝制品工业，一方面也要对在军事上是美国的盟友、经济上与美国公平贸易的友好国家区别对待。

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据美联社报道，美国白宫发言人Sarah Huckabee Sanders星期三表示，从国家安全的角度考虑，加拿大和墨西哥应该可以受到例外待遇，不受美国总统特朗普对进口美国的钢材和铝材征收惩罚性关税决策的约束；美国其他的盟国也可以申请例外待遇，美国政府会对具体情况进行具体的分析。

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Colin Robertson / CBC

经济原因

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加拿大环球战略研究所的专家Colin Robertson指出，从国家战略安全的角度来说，美国应该在进口钢材和铝材的惩罚性关税问题上豁免加拿大和墨西哥，有几百万美国人的工作会受到北美大陆贸易战的影响。

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另一位经济专家Kevin Carmichael指出，除了国家安全的角度之外，加拿大和美国的钢铁工业和铝制品工业已经一体化、实际上已经不分你我。即便美国对加拿大网开一面不施加惩罚性关税，那些受到惩罚性关税制裁的国家会想方设法让其钢铁和铝合金产品通过加拿大这样的国家转进美国；而且钢材和铝材的价格会上涨，这会让以钢材和铝材为原料的加拿大制造业公司受到伤害。

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Kevin Carmichael / CBC

谈判手段

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美国政府表现出来的上述灵活姿态并没有让加拿大方面真正感到放心，因为美国总统特朗普、他的财政部长Steven Mnuchin、他的贸易顾问Peter Navarro都表示，目前不对加拿大出口美国的钢材和铝材实施惩罚性关税，是为了给正在进行的修改NAFTA北美大陆三国自由贸易协议的谈判一个机会；如果谈判成功、NAFTA得到令人满意的修改，则美国与加拿大和墨西哥之间的贸易就没有问题了。

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可问题是目前加拿大、美国和墨西哥修改北美大陆自由贸易协议的谈判进行的很不顺利。不少专家认为美国总统特朗普是在用大棒加胡萝卜的手腕鞭策加拿大和墨西哥在NAFTA贸易谈判中对美国做出重大让步。

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中国是首要目标

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美国总统特朗普已经多次表示，美国过去多年来在贸易方面受够了太多国家的欺负，一些国家在美国市场倾销产品、窃取美国公司的知识产权，现在他的政府要采取果断而有效的措施制止这样的行为；即便引发贸易战美国也不怕，因为贸易战的最终结果会是美国的胜利。

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对美国有巨额贸易盈余的中国是特朗普要实施贸易制裁措施的首要目标。

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RCI with Associated Press、CP、CBC

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James MacDonald/Bloomberg

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