与美贸易争端让加拿大央行暂停升息

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星期三加拿大中央银行宣布将央行利率维持在1.25%的水平不变，这与金融市场的预期一样。

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据加拿大广播公司报道，加拿大中央银行公布的利息率决策声明中表达了对美国贸易保护主义抬头会给加拿大经济发展带来负面影响的担心。

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美国总统特朗普一个星期前出人意料的宣布要对进口美国的钢材和铝材征收惩罚性关税，以解决多年来困扰美国的外国在美国市场倾销钢铁和铝材的问题。特朗普的这一决定让加元对美元的币值猛跌。

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加拿大是美国最主要的钢材和铝材供应国。

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此外，一些迹象显示加拿大经济开始减速、房地产市场开始冷却。2017年下半年加拿大GDP增长速度只有不到上半年的一半，而今年一月份加拿大的贸易逆差接近20亿加元。

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加拿大中央银行将在4月18日再次审定利息率水平；金融市场的预期是，4月份央行加息的概率不超过33%。

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RCI with Pete Evans/CBC News

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