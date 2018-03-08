各村有各村的高招：小镇立法暗禁大麻

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特鲁多自由党政府要在今年7月1日实现大麻合法化的计划受到不少加拿大人的反对，有些市镇政府利用自己的本地条例变相禁止抽大麻。

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据加拿大广播公司报道，魁北克省Hampstead镇政府准备通过条例禁止在所有公共室外空间吸烟、包括抽大麻；公共空间包括公园、大街和人行道。这个镇政府条例通过后只有在私人拥有的室内和室外空间才可以吸烟，比如自己家里、自己住宅的后院和自己的汽车。违反这一镇政府条例的人会被罚款100到600加元。

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加拿大癌症基金会指出，虽然加拿大有不少市镇政府有条例禁止在公园、餐馆露台和公共建筑物附近吸烟，但像Hampstead镇政府这样禁止在一切公共室外空间吸烟的市镇政府过去还没有过。

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Hampstead镇长 Bill Steinberg告诉加拿大广播公司记者说，他们要推出禁止在所有公共室外空间吸烟的条例与马上就要来临的大麻合法化有直接的关系。

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加拿大最大省份安大略省政府准备立法禁止在所有公共室外空间抽大麻，但不禁止在室外空间吸烟。

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RCI with Steve Rukavina/CBC News

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