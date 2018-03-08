温哥华太极祖师华裔老爷爷105岁了，跌宕人生记载世纪历史

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星期三，温哥华知名的太极大师锺少雄的家人和学生为他举办了105岁生日庆祝会。

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这位历经世纪沧桑的老寿星出生于1913年，在第二次世界大战中作为战斗机驾驶员为中国而战，1962年逃离毛泽东的共产主义极权统治，是第一批把太极拳带到不列颠·哥伦比亚省的人。

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多年来，他在教授太极拳的过程中创建了一套独特的遗产，也使很多人受益，甚至在他搬进老人院后，仍然指导住在那里的老人们练习太极。

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在星期三的庆生会上，他对记者说：“太极意味着灵魂的锻炼，也是一种思考练习”，边说还边展示了一些手部动作。

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实际上，只有最了解锺少雄的家人才知道，这位太极大师在一个多世纪里经历了危险和跌宕的人生。

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钟少雄出生的年代，正值中国从2000多年的皇权统治向现代共和国转变。20多年后，又面临日本侵略的亡国危险。他则参军成为战斗机飞行员，与侵略者作战。

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但在日本投降，抗日战争结束后，并没有人们期待的和平。共产党和国民党为争夺统治权开始内战。最后共产党赢得了政权。

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钟少雄在1962年做出一个要离开家人的艰难决定，冒着生命危险游泳到香港，然后辗转来到加拿大。

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他的儿子锺肯说： “他和家里失去联系18年，因为中国在那个时候非常封闭。后来到八十年代才与家人恢复联系，把我们接来了加拿大”。

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钟少雄抵达加拿大后，在温哥华商业路和第十大道创办了一所太极学校。几十年来教过许多学生，其中一名学生约翰娜·哈特（Johanna Harte）就是他30年前教过的学生，星期三也来参加老师的生日庆祝会。

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约翰娜说，三十年前她想戒烟，可很困难。一位朋友推荐她跟钟先生练太极，使她成功地戒了烟。她说，锺老先生和他的儿子都对她的人生产生了积极的影响。她现在还每周三下午来看望钟先生，跟他练太极。

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锺老先生创办的太极学校如今仍在运行，由他儿子主管，钟先生也仍然参与运作。

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