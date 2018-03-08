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萨省检控机构决定不会就原住民青年被农场主打死一案上诉

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 8 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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萨斯克彻温省检察机关星期三表示， 已经决定不会就农场主打死原住民青年被判无罪的案件上诉。

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在此案的开始阶段，检方曾以二级谋杀罪起诉农场主杰拉德·斯坦利（Gerald Stanley） ， 因为他用枪打死了闯进他农场的原住民青年科尔顿·布谢（Colten Boushie）。但在法庭调查期间，农场主的律师向陪审团解释了事件发生时的情况，包括斯坦利曾鸣枪警告，但没有效果；打电话报警在乡村地区也不现实，因为警察通常要半小时以后才能到；斯坦利自己走出去，与布谢等四名原住民年轻人发生争执，后来是枪支走火打死了布谢。

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农场主斯坦利 Liam Richards/Canadian Press

陪审团听了这些解释之后， 经过10多个小时的讨论，最后判斯坦利无罪释放。

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这一判决在加拿大原住民社区引起强烈反弹，他们在多个城市聚会示威，抗议司法不公，认为陪审团12个人中没有原住民成员是种族歧视，还指责皇家骑警在此案件上的处理不当。布谢的家人一直呼吁检控方能对无罪裁决提出上诉。

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但萨斯喀彻温省资深检察官周三宣布，他们无法就此判决提出上诉，因为判决从法律条文和调查程序上都没有错误，不能没有任何理由，仅仅因为有人不同意裁决就提出上诉。

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萨斯喀彻温省助理副检察长安东尼·格雷因（Anthony Gerein）在新闻发布会上说：“我相信此案审判的所有事情都做得很恰当：检察官和辩护律师没有违规之处；法官对陪审团的指示没有错误；证据出示程序和其他程序上也都没有错误。这是一个基于司法规则的决定，不是基于什么偶然因素”。

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针对有人说陪审团没有原住民成员不合理，格雷因说，那不是执法问题，而是需要在立法方面讨论和解决的问题。我们必须确保这些东西是分开的，不能混为一谈”。

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此案上诉的截止日期是下周一。检察官说他们没有在放弃上诉这件事上联系布谢的家人。

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布谢的叔叔艾尔文·巴蒂斯特（Alvin Baptiste）表示，他对这个结果并不感到惊讶。“我知道我们会被拒绝，因为我们作为第一民族的人，总是被剥夺。他们一直要求我们相信司法系统，但我认为原住民根本不能相信司法系统”。

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文章分类: 加拿大原住民政治社会

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