Darren Calabrese/Canadian Press

加拿大发行印有黑人女性的纸币，民调显示人们对知名女性知之甚少

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 8 三月, 2018 , 1 条评论 ↓

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星期四是国际三八妇女节。 加拿大联邦政府财政部长贝尔·莫诺（Bill Morneau）和央行行长斯蒂芬·波罗斯（Stephen Poloz）共同参加了一个仪式，向公众展示今天开始发行的10元新货币。

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当部长和行长为新的10元纸币揭幕时，现场爆发出欢呼声。货币上印的是加拿大历史上的一位黑人妇女。

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Viola Desmond的姐姐 / CBC

10元新钞票上的黑人妇女是谁

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今天的仪式选择在大西洋岸边的城市哈利法克斯举行是因为，印在10元新钞上的女子就来自这个城市。她叫维奥拉·德蒙（Viola Desmond）。她是第一位黑人，也是第一位非皇室成员出现在加拿大的纸币上。

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德蒙的妹妹也被邀请参加仪式，当她接到别人送到她手中的10元钞票时， 仔细端详了好一阵，惊叹地说，图像印得活灵活现，就像仍然住在这间房子里。她说：“这张新的10元纸币将提醒加拿大人，我姐姐维护自己的权利有多么棒。一个妇女的作为带来了多大的改变”。

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新斯科舍黑人文化中心的拉塞尔·罗斯（Russell Grosse）则说，这一举动标志着社会的进步，也令加拿大的非洲裔社区有一种期待已久的归属感。

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维奥拉·德蒙在加拿大被认为是加拿大黑人民权行动的先锋。她在1946118日在新斯科舍省的一家电影院里，坐在了为白人保留的区域，并拒绝离开。

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在她此举差不多10年之后，在美国阿拉巴马州，黑人妇女罗莎·帕克斯（Rosa Parks1955年在乘坐划分了白人黑人分隔区的公共汽车时，拒绝将自己坐的“黑人区座位”让给白人，成为美国黑人反对种族歧视的标志。

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加拿大西部女画家，作家Emily Carr/Canadian Press

加拿大将黑人民权运动女性代表的头像印在10元纸币上，将有助于人们了解这位黑人妇女与种族歧视抗争的勇敢精神。

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加拿大人对这个国家一些最著名的女性了解不够

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由加拿大历史委员会委托伊普索斯民意测验公司所做的一项调查显示，大多数加拿大人不能说出艾米莉·卡尔（Emily Carr）和露西·蒙哥马利（Lucy Montgomery）等知名女性的成就。

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这项网络民意测验询问了1001名加拿大人，其中列出15名加拿大的知名女性名单，包括艺术家、政治家和民权活动家等，询问调查参与者是否知道她们做出的成就。

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《绿山墙的安妮》作者Lucy Montgomery/Parks Canada

调查结果显示，只有37％的受访者知道卡尔是加拿大知名女画家；而知道蒙哥马利是文学经典《安妮的绿山墙》作者的只有27%。排在第3位的是知名女权运动领袖内利·麦克朗（Nellie McClung），只有16％的人听说过她。

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至于另外几位知名的原住民女性艺术家，了解的人就更少，认知度甚至低到3%或以下。

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调查没有要求受访者具体列出知名女星的成就， 只问他们对这些女性为什么出名是否了解。

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受调查者中从未听说过任何一名知名女性的人数超过了至少知道一名艺术家的人数。具体说来，有40％的受访者对所有列出的女性一无所知。

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女权运动领袖Nellie McClung/Extraordinary Canadians

加拿大人希望更多了解女性作出的贡献

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调查同时显示，加拿大人也意识到这方面知识的差距，只有30％的受访者表示国家在宣传女性成就方面做得很好。

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加拿大历史委员会（Historica Canada）也说， 民众期待了解加拿大历史的需求正在日益增长，这将有助于关注妇女问题，将她们的成功发扬光大。

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首席执行官安东尼·威尔逊 – 史密斯（Anthony Wilson-Smith）表示，委员会收到许多老师和学校董事会的咨询，要他们帮助填补一些历史空白。这表明人们希望看到我们努力来宣传妇女的成就。很多非常有成就的人需要我们去宣传”。

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此次调查还探询了加拿大人对#MeToo运动的回应，结果也是乐观的：大约一半的受访者认为，加拿大在工作场所和社会上保护女性免遭性骚扰方面是比较成功的。51％的男性受访者认为加拿大在这个问题上取得了良好的进展，而接受调查的女性中有45％持此观点。收听

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文章分类: 加拿大原住民政治社会

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One comment on “加拿大发行印有黑人女性的纸币，民调显示人们对知名女性知之甚少
  1. Christine说道：
    8 三月 2018 15 h 25 min

    正逢三八妇女节读这篇报道有意义，长知识。向这些女性致敬，她们值得大家尊敬， 应该了解她们，记住她们所做的贡献。

    回复
﻿
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