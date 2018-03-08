他获得过十三枚残奥会奖牌：加拿大选定本届冬季残奥会旗手

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如果加拿大越野滑雪运动员布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）把他获得的所有奖牌都挂在身上的话，他看起来简直会像一棵圣诞树。他获得过十三枚残奥会奖牌，比最高纪录仅差一枚。2018年冬季残奥会星期五（3月9日）在韩国平昌开幕时，麦基弗将作为旗手率领54名加拿大运动员入场。

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麦基弗今年38岁，来自阿尔伯塔省。他从小喜爱滑雪，但19岁时因病失明。自那时起直到2014年，一直是他的哥哥罗宾在比赛中为他担任向导。这是他第五次参加残奥会，也是最后一次。他表示，能代表加拿大是一项莫大的荣耀，尤其是在他结束运动生涯之际。

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在他获得的残奥会奖牌中有10枚越野滑雪金牌，两枚越野滑雪银牌和一枚冬季两项（滑雪射击）铜牌。

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加拿大领队尼科尔森（Todd Nicholson）说，麦基弗是最优秀的运动员之一，我们希望所有加拿大人都知道他。

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（RCI with CBC，Devin Heroux，CP）

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