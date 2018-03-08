美国向进口钢铝材征收高额关税，加拿大暂时幸免，欧盟准备迎战

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美国总统特朗普星期四（3月8日）下午签发政令，向进口钢材和铝材分别征收25%和10%的关税。加拿大和墨西哥被以国家安全为由暂时排除在外。但是特朗普也明确表示，暂时是否变成永久，要看北美自由贸易协定（NAFTA）谈判的结果。

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另一方面，欧盟已经在前一天宣布，一旦美国对欧洲钢材铝材征收高额关税，欧盟将采取一系列报复措施，包括提高对美国牛仔裤，花生酱，橘汁和波旁威士忌的关税。

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欧洲国家每年向美国出口50亿欧元的钢材和10亿欧元的铝材。除了预见到高额进口关税带来的经济损失以外，欧盟也担心一些原本向美国出口钢材铝材的国家转向欧洲市场。

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将被欧盟增收关税的美国产品清单尚未公布，但欧盟的计划是首先针对来自支持特朗普的州的产品，同时尽量不增加欧洲消费者的负担，另外不排除联合其他国家向世贸组织提出投诉。

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特朗普则回击说，他会向欧洲汽车征收25%的关税，“相信我，他们撑不了太久的。”

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在准备迎战的同时，欧盟贸易委员马尔斯托姆（Cecilia Malmstrom）也表示，贸易战里无赢家。一旦开打，势必损害双方的关系。

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（RCI with CBC, AFP）

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