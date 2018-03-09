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周末网络广播（2018年3月9-11日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 9 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的有吴薇、亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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抱歉，这次的 Facebook Live 直播的最后几分钟由于网络连线问题而中断。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大发行印有黑人女性的纸币，民调显示人们对知名女性知之甚少

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Darren Calabrese/Canadian Press

星期四是国际三八妇女节。 加拿大联邦政府财政部长贝尔·莫诺（Bill Morneau）和央行行长斯蒂芬·波罗斯（Stephen Poloz）共同参加了一个仪式，向公众展示今天开始发行的10元新货币。当部长和行长为新的10元纸币揭幕时，现场爆发出欢呼声。货币上印的是加拿大历史上的一位黑人妇女。亚明报道

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校园枪击案可以防范吗？枪手是什么样的人？专家解读

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Reuters/Mike Stocker

什么样的人会成为“大众杀手”，冲进学校开枪扫射？有什么办法可以防止这类事件发生？每次发生校园枪击案后，这个问题都会被提出来。在美国弗罗里达州上个月发生17人丧生的校园枪击案后，Radio-Canada 和一些加美专家探讨了这个话题。吴薇报道

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谷歌调查报告：“你需要知道的移动App使用者 – 机会和挑战”

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娱乐是人们移动App消耗时间的主要方式。（pixabay）

移动应用已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分，使用App是人们在智能手机上最经常做的事。谷歌最近发表了一个用户App使用习惯调查，帮助人们深入了解谁在使用移动App以及他们如何使用。沈二报道

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监督机构就皇家骑警在原住民青年布谢死亡案中的做法开始独立调查

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Alicia Asquith/CBC

原住民青年科尔顿·布谢（Colten Boushie）在萨斯克彻温一个农场企图偷车时被农场主开枪打死的案件仍在发酵。负责监督皇家骑警行为的是“民事审查和投诉委员会”宣布， 将就警方在处理布谢案件过程中的作为进行独立调查，此外还要审核警方内部调查的过程以及得出的结论。亚明报道

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不忘嘱咐你天冷加衣，却忽视你抑郁焦虑：族裔文化与心理健康

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谈论自己的心理问题无论对哪个族裔的人都不是一件轻松的事。但是对于华裔以及其他亚裔移民来说，面临的障碍更多，其中最不容易跨越障碍的是我们的一些固有观念，例如重视身体健康但忽略精神健康，例如把“吃苦”视为正常的生活经历甚至美德。当然还有“家丑不可外扬”。CBC上个星期在几个加拿大城市组织“直面族裔讨论会”。其中在温哥华举行的一场的主题是亚裔移民在面对心理问题和寻求治疗时如何受到族裔和文化的影响。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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