实际排放与减排目标差距增大 环境部长坚称：会达到巴黎气候协议承诺

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加拿大联邦环境部部长麦肯纳（Catherine Mckenna）表示，加拿大将会达到巴黎气候协议中的减排目标。

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但现实是，目前的温室气体排放量与减排目标的差距正在加大。

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在2015年，加拿大温室气体排放总量为每年722百万吨二氧化碳当量。

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而加拿大承诺的温室气体减排量为到2030年，温室气体排放量削减到517百万吨。

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加拿大人口与经济增长造成差距

在埃德蒙顿举办的城市环境国际会议上，麦肯纳对记者表示，加拿大依然信守承诺。

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去年12月，加拿大向联合国提供了一份有关加拿大对抗气候变化进程的报告。

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报告显示，依照目前以及计划中的减排政策，加拿大的排放量都比设立的减排目标高出66百万吨。

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而这个数字，比18个月前，加拿大提交的上一份报告中的数字高出了50%。

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麦肯纳说，这是个好消息，也是个坏消息。一方面说明，加拿大经济在增长，而我们的预测是基于我们的经济增长的。这意味着，在减排方面，我们需要做得更多。

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加拿大政府将增长排放中的22百万吨归结于经济增长以及人口增长。

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新举措新技术将帮助减排

麦肯纳认为，加拿大依然有时间完成减排目标。

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她说，加拿大正处在一个转型时期，而转型不可能一夜实现。

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她举例说，比如这一次的联邦预算中，政府拨款几十亿修建公共交通设施；此外，水泥建设新技术使得其排放量下降。

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联邦政府还在致力于种植更多的树木，增大森林面积，以降低二氧化碳在空气中的比例。

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RCI with CBC

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