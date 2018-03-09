仇敌相见：特朗普同意会晤金正恩

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谁能想到不久前还在互相辱骂、互相威胁要动用战争手段的美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩会举行面对面会谈呢？现在想不到的事情就要发生了。

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虽然5月份会面的地点还没有最后敲定，但美国总统特朗普已经同意面见朝鲜最高领导人金正恩，而双方要讨论的中心问题是结束敌对状态、实现朝鲜半岛的无核化。

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这一史无前例的会晤是韩国政府幕后斡旋的结果，而且是由韩国国家安保室长郑义溶在访问美国白宫之后宣布的。

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虽然有专家指出，朝鲜惯会利用和平谈判的手段来玩弄国际社会，以便为其核武器项目争取时间；但多数专家的看法是这是朝鲜核项目问题一个有积极意义的转折。

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进几个星期以来朝鲜半岛局势从剑拔弩张明显走向缓和。首先是朝鲜突然宣布派团参加平昌冬奥会，然后是金正恩在平壤宴请韩国特使，现在金正恩又通过韩国向美国表示希望尽快与美国总统特朗普会晤。

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美国和朝鲜从技术上来说仍然处于战争状态，美国在韩国驻有2万8千5百名美军、在日本驻有5万美军，威慑朝鲜是美国在东亚驻军的主要目的。

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RCI with Associated Press、CBC

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