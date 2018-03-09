皇家骑警将首次由女性出任警察总长

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总理贾斯汀·特鲁多星期五到位于里贾纳的加拿大皇家骑警训练中心视察，并宣布对新的警察总长的任命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位新检察总长是一名女性，名叫布伦达·卢奇（Brenda Lucki）。这是加拿大皇家骑警有史以来首次由女性担任最高指挥官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卢奇女士1986年从埃德蒙顿加入警队，已经在皇家骑警服役31年。她曾经到前南斯拉夫参加维和，也参与过联合国在海地的维和行动， 负责帮助协调民事警务工作，并获得联合国颁发的奖章，以表彰她的勇气和为改善与土著民族关系作出的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卢奇女士目前担任皇家骑警训练基地的指挥官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警是加拿大国家警察机构，同时也承担没有省警和市警地区的警务工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次的新任命是由一个9人评审委员会作出的。评审委员会由6名女性、三名男性组成，负责人是曾出任新不伦瑞克省总理和加拿大驻美大使的弗兰克·麦肯纳 （Frank McKenna）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新上任的皇家骑警总指挥官面临着一系列的艰巨任务。包括纠正警队内部的风纪。近几年来，皇家骑警一直被性丑闻所困扰，多名女警员揭露长官对女性下属的性侵犯和性别歧视，并诉诸法庭。法官在2016年10月作出裁决，以向受到性侵犯的女警员总共赔偿上亿加元了结。另外一个棘手的问题加拿大原住民对皇家骑警办案中的做法不满意，需要努力改善与加拿大原住民社区的关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada