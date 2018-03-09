如果NAFTA终结，对加拿大经济会有什么影响？加拿大会议局预测

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加拿大会议局预测说，如果北美自由贸易协定（NAFTA）终结的话，随后一年内加拿大经济将下滑0.5%，减少85000个就业岗位。

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下滑半个百分点对加拿大经济的影响并不算大。但是加拿大会议局的报告也承认，这是最乐观的估计。这个预测并没有把美国可能采取的行动包括在内，例如在关税以外设置新的贸易壁垒，以及美国企业的反应。

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按照这个最乐观的估计，NAFTA终结后的第一年，加拿大商品出口可能下降1.8%（89亿加元），受影响最大的领域是机动车辆及其零配件制造（60亿加元）。另外，关税和加元贬值会使加拿大从美国进口的商品价格上涨，导致加拿大商品进口也下降1.8%（88亿加元）。

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消费、投资和就业领域的连锁反应

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进口商品涨价意味着加拿大人的购买力下降。在NAFTA终结后的第一年，加拿大出口竞争力被削弱将导致商业投资减少33亿加元。从长远来看，加拿大对一部分外资的吸引力也会减弱，因为这部分外资原是为通过加拿大打入美国市场而来。

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就业机会在NAFTA终结的第二年还会继续减少，使两年间减少的工作岗位达到91000个。

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北美自由贸易协定（NAFTA）的第八轮谈判将在今后几周内开始。加拿大会议局的报告说，NAFTA谈判自去年开始后进展不顺，使许多分析人士预测美国政府将退出这项实行了24年的加美墨三国自由贸易协定。

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美国总统特朗普星期四（3月8日）签署了向外国钢材和铝材分别征收25%和10%的进口关税的政令。加拿大和墨西哥获得了暂时免交的待遇。但是特朗普把这个待遇是否持续下去和NAFTA谈判挂钩。而加拿大方面则再次明确表示，钢铝材关税和NAFTA谈判是两码事，加拿大不会为此在谈判中做出损害加拿大利益的让步。

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（RCI with CP and CBC ）

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