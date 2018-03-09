温哥华空置住宅登记结束，8千多住宅需要缴纳空置税

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温哥华市政府说，截止到3月5日空置房屋申报最后期限， 已经收到近14万多份房屋空置或未充分使用的报告。对于2132户空置住宅的拥有者没有在截止日之前提交申报文件，市政府将把他们列入需要缴纳空置税的业主名单之中。

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温哥华是加拿大第一个开征房屋空置税的城市， 税率为房屋市场价值的1%。 卽价值100万元的房子一年要交1万元的空置税。

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市政府经过初步的评估，结果有8，481套空置房屋需要缴纳空置税。

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实际上，只有几种原因可以免除缴纳房屋空置税，诸如房屋正在翻修当中， 或者屋主因年龄身体健康等原因住进了敬老院等。

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温哥华市长罗品信强调：“城市的房屋首先是供人居住的，不能仅被当作商品。 温哥华的空房率几乎接近零， 造成租房非常困难。我们实施房屋空置税，就是要让更多的房屋向租房市场开放”。

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根据市政府的统计资料，在空置和未充分使用的住房中， 有约60%是公寓单元。空置房屋最集中的地区恰恰是温哥华市中心， 有2244套空置住宅。西温则有735套。

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这些空置住宅的所有者将在3月底以前受到税单， 他们需要在4月16日之前把税交到市政府。温哥华市政府说将用这笔税收投资建造更多经济适用房。

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