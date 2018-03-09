加拿大二月份新增1万5千就业岗位，分析人士：是好消息，但经不起细看

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大就业市场上个月增加了将近15000个就业岗位，使全国失业率下降到5.8%。创造就业机会的主要是医疗行业和社会救助机构。而批发、零售和制造业的就业机会减少了。从各省的情况看，新不伦瑞克省和新斯科舍省就业增加而萨斯喀彻温省减少。其他省份的情况变化不大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

失业率下降当然是好消息，尤其是在1月份加拿大痛失88000个就业机会之后。但是蒙特利尔银行的经济分析师波特（Doug Porter）在接受CBC采访时说，新增的职位几乎全部是半职工作，实际上全职工作减少了将近4万份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，新增的工作绝大部分是由公共机构提供的。新斯科舍银行经济分析师霍尔特（Derek Holt）说，公共机构创造就业机会本身没什么不好，但他本以为私营企业会提供更多的职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济分析师大多认为公共机构的就业增长不可持续，私营企业才是保持就业率和经济增长的主力军。但是二月份由私企提供的职位仅有八千个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada