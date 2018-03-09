爱德华王子岛上的伐木工人情愿保留马拉木头的传统

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在加拿大东部大西洋上的爱德华王子岛省，仍有一些伐木工人保留着传统的用马将锯倒的树干拖出树林的方式。

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斯考特·泰勒驾驭的是法国纯种的佩尔什（Percheron）高头大马，在森林中出出进进。 他的马今年12岁，名叫麦克。

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斯考特今年36岁。他说：“我第一次和马一起走进森林也是12岁，是和我父亲和已故的爷爷一起。我从他们身上学到了我所知道的一切”。

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斯科特仍在和他的父亲凯文·泰勒一起工作，照看在岛上的东南面卡莱多尼亚地区一片茂密的森林。

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他和父亲走过树林，寻找劣质树木，用链锯砍伐，然后系上绳子，用马将原木拖到一个空地上。

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他的父亲凯文说：“也许使用机动拖车或卡车能更快一些，也更容易，但我们更喜欢用马来运送原木”。

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斯考特说：“这是世界上最好的地方。我们在这里伐木也是一个不错的经历。如果使用拖拉机，你会听到引擎的轰鸣声。但在这里，它远离城市的喧嚣。”

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这些天，另一位伐木工人罗杰·麦克劳德带着他的两匹比利时大马来与他们一起工作。本来他们只是在私人领地工作。因为拿到了政府的合同，要为一片国有土地上砍伐树木。

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十年前，爱德华王子岛的林业管理部门决定，为尽可能减少对原始森林的干扰， 用招标的方式寻找有马匹的伐木工人， 以传统的方式清理森林树木。每砍伐和运出一棵树付10块钱。

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当时只有少数人竞标，罗杰和凯文都是当时的中标者， 而且凭着热爱， 至今仍在为清理国有森林工作。

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凯文说：“林业管理部门的人会盯着我们，以确保我们所做的一切都按正确的方式。当然啦，我们都是由祖父母教出来的，不会有错。试想如果我们用拖拉机，可以大大减少工作时间。但我们不想离开森林，希望不停地回来。当我们离开时，你甚至都觉察不出我们在这里工作过了”。

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斯考特也骄傲地说：“看着所有的树林都被清理了，我们拉出来的木材还被用于建起了木屋，我们过去几年的工作都值得了”。

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斯考特还说，他家用自己收集的木材取暖，这也意味着较低的家庭取暖成本。此外用马拉木头，不用拖拉机也意味着不用买汽油。“如果用拖拉机， 那汽油的账单将是相当可观的。但我们用马， 汽油账单等于零”。

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凯文·泰勒虽然已经年近60， 还是会回忆起小时候与父亲和祖父一起在树林里工作时的情景。他说：“我们在树林里吃午饭，自己做晚餐，煮茶，还要喂一群马。在那个时候，我们伐木工人都会尊重这片土地，避免砍伐树龄不够的树木”。

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“我们学习着只砍伐那些需要削减的树木，如弯曲的，死亡的树。这就是我们马匹伐木工传给孩子的东西，他们再一代代传下去”。

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斯考特的儿子现在已经12岁， 凯文已经开始向他传授马匹伐木工的一些传统。他说： “这些传统对灵魂有益，对树林有益，对环境有益。 也许它很旧了，但这并不意味着有什么不好”。

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