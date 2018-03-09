特朗普原来担心中国钢铝材取道加拿大进入美国市场：政府信息来源

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在美国总统特朗普上周突然宣布将对进口钢铝征收高额关税以后，加拿大政府迅速派出多名部长和官员去和美国官员、议员及总统顾问会面，为加拿大钢铝争取关税豁免。初战告捷后，有加拿大政府内部的信息来源透露，美国方面的担忧之一是中国生产的钢、铝通过加拿大进入美国。

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一位没有透露姓名的加拿大官员告诉CBC记者说，肩负游说重任的加拿大官员不得不努力打消美国人的疑虑，加拿大总理特鲁多本周早些时候给特朗普打电话时也做了同样的努力。他告诉特朗普，加拿大的钢铁工人和铝业工人如果听说他们制造的产品被认为是来自中国，一定会大吃一惊。

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加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）星期五在纽约告诉记者说，现在并不存在中国产品取道加拿大出口的问题。加拿大政府将采取措施，以保证将来也不会出现这样的问题。

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CBC记者通过加拿大信息公开法获得的资料显示，去年三月份加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）和美国同僚会晤时，中国钢铝的问题就已经被提出来了。一份为这次会晤准备的报告还说，加拿大钢铝企业界也对“中国出口产品的错误分类”问题表达了担忧。

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（RCI with CBC，Aaron Wherry）

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