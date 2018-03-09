禁止多妻不违宪：BC省高等法院驳回著名一夫多妻案被告的上诉

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BC省高等法院星期五（3月9日）做出判决，驳回两名一夫多妻案被告对加拿大禁止多配偶法律的宪法质疑。61岁的布莱克莫尔（Winston Blackmore）和53岁的奥勒（James Oler）去年7月被法庭定罪，但他们宣称禁止多配偶制的法律违反加拿大宪法，根据该法定罪侵犯了他们的宗教自由。

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这是加拿大最著名、也是历时最久的一夫多妻案。布莱克莫尔和奥勒都曾是“末日圣徒耶稣基督正统教会”的领袖。布莱克莫尔娶过24个妻子，有至少145个孩子。奥勒娶过5个妻子。他们从未否认多妻，但坚称这属于受宪法保护的宗教自由。

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主审法官多尼根（Sheri Ann Donegan）的判决说，禁止多配偶制的法律没有违反加拿大宪法。是被告把自己的生活方式置于法律之上。

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加拿大刑法第293条明确禁止拥有多个配偶，违法者可被判处5年有期徒刑。但是加拿大现代司法史上还没有过因多配偶被判刑的先例。目前还不知道布莱克莫尔和奥勒是否继续提出上诉。

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（RCI with CBC）

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