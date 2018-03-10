谷歌调查报告：“你需要知道的移动App使用者 – 机会和挑战”

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移动应用已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分，使用App是人们在智能手机上最经常做的事。谷歌最近发表了一个用户App使用习惯调查，帮助人们深入了解谁在使用移动App以及他们如何使用。

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人们在移动“娱乐”上花时间不少

谷歌的调查报告表明，2/3的智能手机用户使用游戏/娱乐/新闻/体育 App。总计人们平均每天花费1小时在新闻，体育，游戏和娱乐应用程序上。

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其中52％的游戏应用用户是女性。而每天用户在最喜欢的游戏，体育，娱乐和新闻App的时间是其他App的2-3倍。

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以美国市场App使用情况为例。在移动游戏上男人女人使用时间上不相上下，但在新闻和娱乐上男人用户以56%比44%占上风。

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意大利在纯娱乐App使用上高达平均72分钟/天 Think With Google

总的来说，美国和加拿大移动手机使用时间高于欧洲。这可能和欧洲相对健康的生活方式有关。以移动游戏为例，美国人平均使用62分钟/天在游戏上。而德国是平均55分钟/天，意大利是53分钟/天，而英国只有45分钟/天。

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其他例如新闻、娱乐上使用的时间也是类似，北美使用移动时间占上风。

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但例外是，意大利在纯娱乐App使用上高达平均72分钟/天。

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人们用移动App不只是在娱乐

除了人们对移动娱乐App的爱好之外，人们对移动App在“实用”用途上的兴趣也在提高。

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在谷歌App搜索中，人们主要对实用型App的搜索分为这么几种。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 移动中处理事情

移动中处理事情 移动中学习

移动中学习 健身和健康

健身和健康 处理财务

谷歌App搜索显示，人们对这些能够增加“生产力”App的需求也在不断提高。人们在需要处理问题和获得知识时，移动应用已经成为首先想到的渠道。

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智能手机App有发展空间

虽然已经开始有人说智能手机会被其他科技产品取代，例如AR，但看来智能手机还会和继续成为人们的生活中心。移动已经和人们的生活方式越来越紧密地结合在一起。

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新的App和产品还在不断出现，人们对手机的想象力似乎还没有枯竭。对于App开发者来说，新的工具和新的思维还在涌现，特别是新的领域，例如移动教育，移动能够带来更多的用户还远未挖掘。

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（调查数据来源 谷歌调查报告- 你需要知道的App用户）

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