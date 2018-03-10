昆虫界的“钢锯岭”：神奇的马塔贝勒蚁伤员救护

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我们早已知道有些动物是会给自己疗伤的。但是会给同伴疗伤，而且由伤员决定自己是否值得一救，这听上去就有点象是科幻小说里走出来的动物了。德国维尔茨堡大学的三位生物学家上个月在英国《皇家学会报告》上发表了一篇研究报告，介绍了一种非洲蚂蚁“马塔贝勒蚁”的伤兵救护机制。这是他们的研究成果的第二部分。第一部分已在几个月前发表。

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“马塔贝勒”原是一个以骁勇善战著称的非洲部落的名字。马塔贝勒蚁之所以被冠以此名，自然是因为它们格外凶猛。它们的身长可达两公分，是世界上最大的蚂蚁之一。它们以白蚁为食。马塔贝勒蚁军团围攻白蚁巢的场面如果放大的话，其血腥程度会远超过《血战钢锯岭》中的战斗场面。激战过后，到处散落着阵亡者残缺的尸体和被咬断腿或刺穿身体的伤兵。

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研究人员之一弗兰克（Erik T. Frank）曾经在科特迪瓦观察过上千次马塔贝勒蚁的进攻。他在接受Radio-Canada采访时介绍说，每次进攻持续10到15分钟。战斗结束后，接下来要做的事就是清理战场，把猎获的食物，也就是白蚁的尸体搬运回家。与此同时，马塔贝勒蚁的“卫生兵”开始寻找和检查伤员，重伤致死的弃之不顾，还有救的就叼回窝去。

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救与不救的选择来自伤兵

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马塔贝勒蚁的不凡之处在于，一个伤员是否值得救的决定是由它自己根据伤情做出的。只断了一到两条腿的伤员会发出信号“呼唤”救护者，甚至会做出伤势很重、急需帮助的样子来吸引附近的同伴。但是如果真的伤势过重（一般是失去五处肢体末端），它就不会呼救，只是静静等死。

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伤员被运回蚁巢后，“医护人员”立刻开始用唾液清洗伤口。为了观察这种治疗的有效性，弗兰克等人曾把一部分伤员挪走，让它们得不到治疗。结果是未经治疗的伤员的死亡率在二十四小时内达到80%，而接受了治疗的伤员的死亡率是10%。

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目前已经转到瑞士洛桑大学做博士后的弗兰克说，他接下来的研究方向就是这种神奇的唾液。

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这段National Geographic上传的视频显示，重伤的马塔贝勒蚁甚至会在同伴来到时拒绝配合：

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蚂蚁能分泌出抗菌素

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蒙特利尔植物园昆虫馆的昆虫学家维莱特（Dominic Ouellette）说，蚂蚁的背上的外分泌腺能分泌出一种抗菌素，马塔贝勒蚁的“军医”很可能是用它来给伤口消毒。已经有研究发现，这种抗菌素对大肠杆菌等细菌有作用。弗兰克等人的研究也许能帮助医学界发现新的抗生素。

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弗兰克在去年发表第一篇研究报告时曾表示，对群居昆虫来说，个体是没有价值的。马塔贝勒蚁救护、医治同伴的行为是昆虫学家们第一次发现。

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目前在香港大学任教的加拿大昆虫学家盖纳尔（Benoit Guénard）的解释是，自然界的进化自有一笔经济账。一个蚁群的“军队”必须要保证一定的数量。损兵折将过多对蚁群的生存不利。战士过早阵亡相当于投资回报率不好。少了一两条腿的蚂蚁仍然可以继续发挥作用。

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弗兰克团队的观察在某种程度上也证实了这个理论。他们给受伤的马塔贝勒蚁做了记号，发现它们伤好后确实没有在荣军医院养老，而是重返战场。拖着两三条断腿，即使不能冲锋陷阵，给伙伴充当云梯或者运个粮草是没有问题的。

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（RCI avec Radio-Canada. Jean-François Bouthillette）

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