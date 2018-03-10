(Erik T. Frank/Radio-Canada)

昆虫界的“钢锯岭”：神奇的马塔贝勒蚁伤员救护

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 10 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

我们早已知道有些动物是会给自己疗伤的。但是会给同伴疗伤，而且由伤员决定自己是否值得一救，这听上去就有点象是科幻小说里走出来的动物了。德国维尔茨堡大学的三位生物学家上个月在英国《皇家学会报告》上发表了一篇研究报告，介绍了一种非洲蚂蚁“马塔贝勒蚁”的伤兵救护机制。这是他们的研究成果的第二部分。第一部分已在几个月前发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“马塔贝勒”原是一个以骁勇善战著称的非洲部落的名字。马塔贝勒蚁之所以被冠以此名，自然是因为它们格外凶猛。它们的身长可达两公分，是世界上最大的蚂蚁之一。它们以白蚁为食。马塔贝勒蚁军团围攻白蚁巢的场面如果放大的话，其血腥程度会远超过《血战钢锯岭》中的战斗场面。激战过后，到处散落着阵亡者残缺的尸体和被咬断腿或刺穿身体的伤兵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马塔贝勒蚁正在救护受伤的同伴。(Erik T. Frank/Radio-Canada)

研究人员之一弗兰克（Erik T. Frank）曾经在科特迪瓦观察过上千次马塔贝勒蚁的进攻。他在接受Radio-Canada采访时介绍说，每次进攻持续10到15分钟。战斗结束后，接下来要做的事就是清理战场，把猎获的食物，也就是白蚁的尸体搬运回家。与此同时，马塔贝勒蚁的“卫生兵”开始寻找和检查伤员，重伤致死的弃之不顾，还有救的就叼回窝去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

救与不救的选择来自伤兵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马塔贝勒蚁的不凡之处在于，一个伤员是否值得救的决定是由它自己根据伤情做出的。只断了一到两条腿的伤员会发出信号“呼唤”救护者，甚至会做出伤势很重、急需帮助的样子来吸引附近的同伴。但是如果真的伤势过重（一般是失去五处肢体末端），它就不会呼救，只是静静等死。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伤员被运回蚁巢后，“医护人员”立刻开始用唾液清洗伤口。为了观察这种治疗的有效性，弗兰克等人曾把一部分伤员挪走，让它们得不到治疗。结果是未经治疗的伤员的死亡率在二十四小时内达到80%，而接受了治疗的伤员的死亡率是10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前已经转到瑞士洛桑大学做博士后的弗兰克说，他接下来的研究方向就是这种神奇的唾液。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这段National Geographic上传的视频显示，重伤的马塔贝勒蚁甚至会在同伴来到时拒绝配合：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蚂蚁能分泌出抗菌素

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔植物园昆虫馆的昆虫学家维莱特（Dominic Ouellette）说，蚂蚁的背上的外分泌腺能分泌出一种抗菌素，马塔贝勒蚁的“军医”很可能是用它来给伤口消毒。已经有研究发现，这种抗菌素对大肠杆菌等细菌有作用。弗兰克等人的研究也许能帮助医学界发现新的抗生素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗兰克在去年发表第一篇研究报告时曾表示，对群居昆虫来说，个体是没有价值的。马塔贝勒蚁救护、医治同伴的行为是昆虫学家们第一次发现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前在香港大学任教的加拿大昆虫学家盖纳尔（Benoit Guénard）的解释是，自然界的进化自有一笔经济账。一个蚁群的“军队”必须要保证一定的数量。损兵折将过多对蚁群的生存不利。战士过早阵亡相当于投资回报率不好。少了一两条腿的蚂蚁仍然可以继续发挥作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗兰克团队的观察在某种程度上也证实了这个理论。他们给受伤的马塔贝勒蚁做了记号，发现它们伤好后确实没有在荣军医院养老，而是重返战场。拖着两三条断腿，即使不能冲锋陷阵，给伙伴充当云梯或者运个粮草是没有问题的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada. Jean-François Bouthillette）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 环境

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Les Filles du roi : femmes courageuses à l'origine de la fondation de Montréal

RCI | English

Canada’s northern justice system needs victim-focused overhaul, national inquiry told

RCI | Español

Carlo Bruno: el cine que se viene en Canadá

istockالعربية | RCI

“صانع الأغاني”: تطبيق جديد لغوغل يصنع لك اغانيك