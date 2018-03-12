加拿大盲人运动员布莱恩•麦基弗在残疾人冬奥会上再夺金牌

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星期天, 在平昌残疾人冬奥会上，加拿大盲人运动员布莱恩·麦基弗（Brian McKeever）赢得男子20公里自由式越野滑雪金牌。而这是他人生中赢得的第14枚残奥会奖牌，也打破了加拿大运动员的历史记录。

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麦基弗来自阿尔伯塔省的坎莫尔，1979年出生，3岁开始滑雪，13岁开始参加比赛。但在19岁时，因视网膜病变丧失了视力。但这并没有能使它停止对体育运动的热爱，在哥哥的帮助下训练， 并从2002年开始参加残疾人冬奥会的比赛。

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到此次冬奥会之前，麦基弗已经总共赢得10金两银一铜13枚奖牌， 已经与加拿大历史上获得奥运奖牌最多的运动员数量持平。那位运动员是已故的拉娜·斯皮曼（Lana Spreeman）， 她在1980年到1994年间赢得了13次高山滑雪奖牌。

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这也是为什么麦基弗这次被任命为加拿大队旗手。已经过了38岁的他可算是赛场上年龄最大的运动员之一， 但在越野滑雪和铁人三项比赛中仍然保持着竞争力。

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这次的20公里越野滑雪比赛中，他的成绩是46分2.4秒。第二名是白俄罗斯运动员Yury Holub， 成绩是47分07.5秒，相差不到1分钟，第三名是法国选手Thomas Clarion在47分24.4秒。

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本来已经有人预计，按照麦基弗的年龄，这次到平昌可能是他最后一次参加残奥会了。但麦基弗周日的杰出表现令记者再次提起他是否会到北京参加2022年冬季奥运会的问题。

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他的引导员，34岁的格雷厄姆·西川（Graham Nishikawa）回答说， “我们还没讨论这件事呢。我们这个星期仍会非常忙碌。但是对于布莱恩来说，没有什么会让我感到惊讶”。

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