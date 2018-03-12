挪威的一个航空公司今夏起提供加拿大与欧洲之间的减价航班

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

挪威的一个提供廉价航班的航空公司也进入了竞争激烈的市场，计划从今年夏天开始提供加拿大和欧洲之间的直飞航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挪威航空 （Norwegian Air）表示，已经获得了加拿大交通管理局 CTA 的许可，将在今年夏季航班启动前出售机票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管该公司尚未获得所有的监管批准，但 CTA 上周表示，预计该公司会在预订启动日期 – 2018年7月23日之前获得全面批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挪威航空的发言人 Anders Lindström 通过电子邮件向加拿大广播公司表示，作为全球增长最快的航空公司，我们在不断审视新的市场并申请运营权，加拿大是一个有意思的市场，但现在确定飞行路线还为时过早，我们在等候加拿大当局的全面批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大与欧洲之间的航班竞争已经非常激烈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年，冰岛的航空公司 Wow Air 推出了加拿大与欧洲之间的航班，最低的票价低至 99 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年年底，拉脱维亚的航空公司 Primera Air 也宣布计划提供英国和加拿大多伦多之间每周三次的航班，并提供法国和多伦多之间每周四次的航班，这些航班预计将从下个月开始启动，单程票价的起点是 199 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada