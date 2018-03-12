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加拿大的购物中心越来越冷清，网购并不是唯一罪魁

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 12 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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大型购物中心，曾经一度是人们的购物“天堂”和年轻人喜欢闲逛的地方，但现在的前景则越来越不确定。

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零售店在一家接一家的关门，零售商们大多数都归罪网络购物的兴起导致了购物中心的困境。

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(Andrew Vaughan/Canadian Press)

然而，零售业的专家们说，网购是一个因素，但还有其他的因素，包括消费者口味的不断变化，人口变化，技术的发展等等。

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市场研究公司 NPD Group 零售业务部门的总监 Armin Begic 表示，除了电子商务外，还有更多的因素。

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电子商务占零售额3.4%

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加拿大广播公司报道说，到目前为止，电子商务实际上仅占加拿大人购物的一小部分。

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根据加拿大统计局的统计，2017年12月，加拿大的电子商务占全国零售总额的3.4%，比2016年同期增长了约为4%。

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虽然网购的确触动了实体连锁店的底线，但一些大型折扣连锁店以及独立专卖店的崛起也削弱了大型购物中心的地位。

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(Getty Images)

送货服务

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Armin Begic 说，送货服务的迅速增长也削弱了消费者对实体零售空间的需求。

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他认为，加拿大用于零售的房地产空间有可能太多了。

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他说，由澳大利亚购物中心委员会统计的数据显示，在加拿大，每100人就拥有94平方米的零售空间，远远超过英国（44平方米）和德国（22平方米）的数字。

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千禧一代不看重汽车

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人口的变化是另外一个因素。

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千禧一代，也就是在20世纪80年代和90年代出生的群体，这个群体正在成为对零售商来说越来越重要的群体，但他们与自己的父母一辈又非常不同。

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Armin Begic 强调，千禧一代人精通各种社交媒体和新技术，但他们并不像父母一辈那样看重汽车，这些年轻人中很多人不想拥有汽车，自然就更不可能开着车去购物中心购物，他们更愿意在网上购物或者到就近的商店买东西。

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还有很重要的一点，千禧一代人不那么看重物质，更愿意把更多的钱花在旅行等生活经验方面。

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购物中心改变风格

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零售业分析师 Bruce Winder 表示，千禧一代人有自己的特殊需求，消费者的偏好趋势在变化，这迫使商场的规划者和零售商重新创造他们的空间来吸引购物者。

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他说，比如多伦多的 Yorkdale 商场似乎就破解了用高级服务来吸引消费者的 “密码”。

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时尚圣诞老人活动 (yorkdale.com)

现在，Yorkdale 商场不断拥有高端商店，还配备相应的服务，为客户提供个人造型服务。

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它在食品供应上也花了很多心思，比如增加了名厨Jamie Oliver的餐厅，并添加了芝士蛋糕厂。

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这个购物中心还举办一些能够把照片发到 Instagram上的相关活动，例如举办时尚圣诞老人活动，让年轻人们有机会拍照，并值得放到社交媒体上。

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(RioCan)

专家们说，现在的趋势是，大的购物中正在转型为能够混合使用的多用途商业空间，包括办公室、各类餐厅、健身房、牙医诊所等，同时与公寓楼连在一起。

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