拉布拉多唯一参加过摩托雪橇拉力赛的女士还要重返赛场

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纽芬兰和拉布拉多省位于加拿大最东北部，40万平方公里的疆域只有50几万人口，有着广袤的山川原野和数不清的湖泊。

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该省每两年举办一次的凯恩·奎斯特摩托雪橇拉力赛是冬季的传统活动之一。今年的比赛刚刚结束，有41组参赛者，是历来参赛队伍最多的一届。

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由于这项拉力赛全程3200公里，冬季的严寒气候和这项活动的本身的挑战性，以前一直都是男士参加。直到2012年才有一名女性和她丈夫一起参加了比赛。这位女子名叫科琳·鲍尔（Coreen Paul）。

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在2016年的第14届拉力赛中，本来又有两名妇女组成了一个队，报名参加比赛，但临比赛前因为健康原因退出了比赛。因此，科琳仍是唯一参加过此项比赛的女性。她在今年的赛事结束后说，已经决定还要参加下次的比赛。

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她说：“这不仅仅是男人的比赛，而是应属于任何人。我没有感到害怕，没觉得有多大压力，我不觉得这项比赛需要把女性排除在外”。

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科琳实际上一直在为参赛者做义工。她说过去几年的工作使她获得了更多如何计划和做好准备的知识及经验。

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她已经开始和丈夫筹划参加2020年的比赛，同时希望其他女性也能加入挑战赛。

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