让我们用退休储蓄救急：洪灾受灾者请愿

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一名魁北克省加蒂诺地区的居民在网上发起请愿，要求加拿大政府修改“所得税法”，允许那些遭受自然灾害的加拿大人提取他们存在注册退休储蓄计划（RRSP）里的钱而不受罚。按照目前的规定，该储蓄计划里的存款在65岁以前只有用在交全日学费和付第一栋房产的首付时才不会被课以重税。

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到目前为止已经有四百多人在请愿书上签字。请愿书说，任何遭受飓风、洪水或地震灾害的人应该有权利使用RRSP，所用款项的返还期限应该定在15到20年。

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发起者勒梅（Silvy Lemay）女士在接受CBC采访是说，她的房子在去年春季肆虐魁北克省和安省东部的洪灾中被严重损害。她没有别的选择，只能动用退休储蓄计划修房子。

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她的呼吁获得了她所在选区的议员的支持。如果在请愿书上签名的人达到五百，联邦政府则必须做出回应。

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（RCI with CBC）

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