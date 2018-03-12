政府是你们的后盾：特鲁多巡访加拿大钢铁铝企业

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加拿大总理特鲁多开始巡访全国主要钢铁铝企业，向业内人士表示政府的支持。星期一（3月12日）在魁北克省萨格奈地区的力拓加拿大铝业公司，他对工人们表示，政府是他们的后盾，上个星期是，今后也会是。但是他没有具体说明加拿大政府将会采取怎样的措施。

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特鲁多还说，他和特朗普都对中国在国际市场上低价倾销钢铝感到担忧，并说这对北美冶金业造成了不公平的竞争。

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上个星期美国总统特朗普签署政令，向进口钢、铝征收高额关税。加拿大和墨西哥被暂时豁免。但是加拿大钢铝企业上下仍然人心惶惶。加拿大出口的钢材和铝材85%是卖给美国。

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同时感到担心的不仅是钢铝企业。如果加拿大为了免交钢铝关税而在北美自由协定谈判中做出让步，那么可能遭殃的会是加拿大的禽蛋业和乳制品业。魁北克省长库亚尔（ Philippe Couillard）表示，他不会接受让魁省的养牛场主被钢铝业的关税冲突殃及。

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特鲁多接下来将前往安大略省的汉密尔顿、圣玛丽苏和萨斯喀彻温省的里贾纳。

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（RCI with CP, Giuseppe Valiante，AFP）

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