里贾纳大学严肃对待一系列学生作弊事件

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

里贾纳大学校长维安妮·帝蒙斯（Vianne Timmons）在工程学院发生一系列学术作弊的事件后星期一表示，她很担心学校的声誉会因此受到影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工程学院副院长戴维·德蒙蒂尼（David deMontigny）上周向加拿大广播公司记者透露，该学院正受到作弊行为的困扰。去年10月份，一名学生进入电脑成绩记录系统，修改了自己的分数；另一名研究生助教收受学生贿赂，帮学生窃取了教授办公室的考试题目用于出售；此后学院又查出有两名教授有剽窃嫌疑。而最近又有两名学生在法律和道德课考试期间有作弊行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德蒙蒂尼副院长说，现在正在对学生考试作弊的事进行调查，还没有做出处理。但他已经在群发给学生的电子邮件中强调，任何有作弊行为的人都不会拿到毕业文凭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

校长蒂蒙斯表示：“我们的工程学院正在努力调查，确保作弊者会受到处分，并积极制定相应规划以预防今后再发生。虽然我们大学学生成千上万，有学术不端者只占一小部分，但我们仍然会认真对待”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒂蒙斯没有回答将采取哪些具体行动来解决作弊问题，只是说将一如既往地彻查任何舞弊行为。她说：“我高兴地看到工程学院正在努力确保学术上的不当行为得到处理”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada