加拿大要在G7峰会倡议减排塑料

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今年6月份加拿大将作为东道主在魁北克小城Charlevoix主办2018年7国峰会，加拿大联邦政府总理特鲁多准备把保护世界妇女权益和保护环境作为会议的两大主题。

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光说不练

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但已经有专家指出，加拿大不能光说不练，需要首先拿出的自己有效可行的环境保护政策来。

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据加拿大广播公司记者报道，加拿大Dalhousie大学研究环境问题的教授Tony Walker认为，如果加拿大能拿出切实可行的解决塑料袋和塑料包装污染问题的政策和措施，则在7国峰会上再呼吁国际社会携手努力解决塑料包装物品污染陆地和海洋的问题才会有人听。

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已经落后

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Tony Walker教授认为，加拿大在减少和禁止塑料包装物品问题方面实际上落后于世界许多国家。目前世界上有至少40个国家推出了全国性政策去致力于解决一次性使用的矿泉水塑料瓶、塑料食盘、塑料吸水管和塑料袋泛滥污染的问题。

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在去年7国首脑会议上加拿大联邦政府总理特鲁多曾表示，加拿大不会把自己的环境政策强加给其他国家；加拿大在制定自己的环境政策法规时也不会屈从于其他国家的压力。

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今年三月初，加拿大联邦政府环境部长Catherine McKenna在墨西哥举行的世界海洋峰会上表示，加拿大希望能够在7国峰会上促成与会国签署“塑料宪章”，以实现塑料包装物品百分之百重复使用、回收和最终可以堆肥变成有机肥料的目标。

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可怕的2050

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虽然这位加拿大联邦环境部长义正词严的说，现在世界各国产生的塑料包装垃圾量相当于每分钟有一垃圾车的塑料垃圾被倒进大海，按照这个速度，到2050年世界海洋中的塑料垃圾量要超过海洋中各种鱼类的总量，但她却没有表示加拿大联邦政府会立法禁止零售商店使用塑料袋。

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Tony Walker教授发表的学术文章指出，如果加拿大自由党政府推出全国性禁止零售商店使用塑料袋的法案，则加拿大再在国际社会呼吁解决塑料包装物品污染的问题，其说话的分量就会不一样。

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地方政府等不及

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目前加拿大一些城市的政府已经等不及联邦政府推出禁止使用塑料袋的法案，而是自己用通过市镇条例的手段在本市范围内禁止零售商店使用塑料袋。一开始主要是一些小城镇在这样做，今年一月份，加拿大第二大城市、魁北克省的蒙特利尔市成了加拿大第一个主要城市开始实行禁止零售商店使用塑料袋的法规；6月份不列颠哥伦比亚省的维多利亚市也将开始禁止使用塑料袋。

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Dalhousie大学研究环境问题的教授Tony Walker认为，如果没有全国性的法规，则减少使用塑料包装物品就会阻力重重。比如，加拿大最大城市多伦多市在2012年就曾经尝试要禁止零售商店使用塑料袋，但这个尝试以失败告终。

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Tony Walker教授的质疑是，加拿大联邦政府已经立法从今年6月份开始禁止制造商在牙膏、洗发剂、沐浴露中使用塑料微珠，因为这种难于在自然环境中降解的塑料微珠进入江河湖海后会危及鱼类的生存环境，但在禁止使用塑料袋和瓶装水塑料瓶的问题上加拿大联邦政府却迟迟未能采取立法措施，虽然塑料袋和塑料瓶对海洋生物的危害同样巨大。

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