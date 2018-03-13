Wim Dehandschutter/Twitter

摆乌龙：总督府用德国旗迎比利时国王

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 13 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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国事访问时摆错客人国家的国旗就像家里来了重要客人时叫错客人的名字一样尴尬，这样的事情却发生在加拿大总督府了。

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据加拿大广播公司报道，采访比利时国王和王后在加拿大首都渥太华访问活动的比利时记者Wim Dehandschutter发现，1977年比利时王后Fabiola访问加拿大时在渥太华总督府草坪上种的树上用黄带固定的两面小国旗一个是加拿大国旗，另一个却是德国国旗、而不是比利时国旗。

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德国和比利时的国旗虽然都是黑红黄三色旗，但德国国旗是三色横条旗，而比利时是三色竖条旗。

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加拿大总督府发言人Marie-Ève Létourneau表示，在发现了这个错误后总督府方面立刻拿下德国国旗、摆上了比利时国旗，在比利时国王和王后抵达加拿大总督府栽种枫树时一切都归于正常。

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比利时外交部长在接受加拿大广播公司采访时对这一事件淡而化之，说比利时与德国的国旗确实相像、比利时与德国关系密切，比利时方面并不在乎这样的事情。

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比利时国王Philippe 和王后 Mathilde 在加拿大总督府品尝枫糖 / Justin Tang/Canadian Press

但比利时记者Wim Dehandschutter指出，比利时方面对这次国王Philippe 和王后 Mathilde对加拿大的访问很重视，不但有7名部长陪同访问、而且有上百名比利时商界精英和大学的代表随行。

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RCI with Catharine Tunney/CBC

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