(Reuters/Leah Millis)

特朗普和特鲁多通电话：希望 NAFTA 谈判快点完

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 13 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在星期一（3月12日）的一个电话会议中，美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 敦促加拿大总理贾斯汀特鲁多 （Justin Trudeau），快点完成有关北美自由贸易协定 NAFTA 的谈判。有迹象表明，美国希望今年春天能够达成一项协议。

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星期一，特鲁多到魁北克省北部巡视铝制品工厂，在此期间，他打电话给美国总统，并还接受了美国电视台的采访，以促进加拿大 – 美国经济一体化。

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(Jacques Boissinot/Canadian Press)

在电话会议中，美国总统特朗普直接表示，美国希望在几周内就北美自由贸易协定 NAFTA 达成新的协议。

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美国表示，进一步的拖延可能会危及谈判，墨西哥将在 7 月1日举行大选，民意调查显示，目前是一位外来候选人领先。

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加拿大总理特鲁多在接受美国有线电视新闻网 CNN 安德森·库珀的采访时表示，我们意识到美方急于就北美自由贸易协定取得进展，我们也是这样，我们会很高兴这样做。

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因此，北美自由贸易协定谈判现在可能会进入一个激烈谈判的阶段。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰这个星期将在华盛顿举行为期三天的会议，她将会晤美国政府的高层官员以及美国国会的主要成员。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚•弗里兰（Reuters/Christinne Muschi）

但一些参与了北美自由贸易协定最初谈判的专家表示，对今年春季完成谈判的可行性表示怀疑。

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特鲁多：钢铁、北美自由贸易协定是分开的问题

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三月份特朗普宣布对所有国家的钢铁和铝征收进口关税，但加拿大和墨西哥获得豁免。

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美国政府暗示，对加拿大和墨西哥豁免钢铁和铝关税的决定可能只是暂时的，并且在某种程度上取决于贸易谈判的结果。

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加拿大总理特鲁多则告诉美国的另一个电视网，他认为这两个问题是分开的，星期一他对 CNBC 表示，我们不会把关税与北美自由贸易协定谈判联系在一起。

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特鲁多还说，我们强调，对加拿大征收关税将最终伤害美国，对美国的伤害几乎和对加拿大的一样多。

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(Leah Mills/Reuters)

在这个问题上，特鲁多的观点得到了明显支持。

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美国芝加哥大学对一些主要经济学家的调查发现，在这个话题上经济学家们的看法少见的一致，在接受调查的经济学家中，几乎没有人认为关税将有利于美国。

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“加拿大的铝在你们的战斗机里”

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加拿大总理特鲁多还在美国电视台的采访中提到，加拿大铝材和钢铁对美国军方的重要性。

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特鲁多告诉 CNN，加拿大的铝在你们的战斗机里，加拿大的钢铁在你们的坦克中，世界上没有（比加拿大）更好的安全合作伙伴.。

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目前加拿大总理特鲁多正在全国范围内对铝和钢铁工厂进行巡访，以表明联邦政府对铝制品行业和钢铁行业工人的支持。

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在魁北克省之后，特鲁多继续前往安大略省的汉密尔顿、 Sault Ste. Marie市，以及萨斯喀彻温省的里贾纳市。

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加拿大是美国最大的钢铁和铝材外国供应商，加拿大钢铝出口的约 85% 直接出口到美国市场。

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（RCI with Alexander Panetta/CP, CBC ）

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