面临抨击，蒙特利尔市长就皇家山是否禁汽车开展公众咨询

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在有关汽车能不能再上皇家山 Mount Royal 的问题上，蒙特利尔市政府终于变了调子。

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面对来自公众的强烈反对，市政府决定将就禁止汽车通过皇家山的计划举行公众咨询。

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皇家山 Mount Royal 位于蒙特利尔市中心，是这个城市的地标之一，开车上山观赏蒙特利尔的全景，一直是蒙特利尔市民和观光客们最喜欢的活动之一。

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然而，去年在皇家山上发生了一起致命车祸，一辆 SUV 在不能掉头的地方突然违规掉头，撞上了紧跟在后面的一位自行车手，结果年仅 18岁的自行车手 Clément Ouimet 被撞死。

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女市长 Valérie Plante 上任后不久，宣布将从今年春季起开展试点项目，禁止汽车继续在横跨皇家山的一条长 800 米的公路 – Camillien-Houde Way 上行驶。

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消息一出，蒙市一片哗然，虽然女市长为这个试点项目进行了强烈辩护，但该计划一直受到严厉批评。

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反对者们认为，这将会减少市民们上山的机会，并等于在位于皇家山两侧的城区中间设置了 “障碍” 。

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（RCI with CBC）

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