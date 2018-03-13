造假的是他不是我：前大温移民顾问王迅的客户向法庭要求保留加拿大永久居留权

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BC省大温前移民顾问王迅过去的一些客户上星期向加拿大联邦法院提出集体诉讼申请，要求保留加拿大永久居留权，理由是造假的是王迅及其员工，而不是他的客户。提出集体诉讼的是王迅移民公司过去的两名客户，林朝原和周翔（译音，Chao Yuan Lin & Xiang Zhou）。

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王迅案是加拿大有史以来最大的移民诈骗案之一。他位于列治文的移民公司在2006年到2013年期间为一千多人办移民，申请永久居留权或续枫叶卡，提供从假入境证明到假工作的“一条龙”服务。王迅2015年被判7年有期徒刑和90万加元的罚款。他手下的几名手下职员也已经被定罪判刑。

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Toronto Star报道说，林朝原2013年委托王迅公司为他续枫叶卡。加拿大警方在此前一年已经开始调查王迅并搜查了他的办公室。但是林说他对此一无所知。周翔是在2010年通过王迅公司续办的枫叶卡。王迅移民诈骗案发后，他俩都成功地重续了枫叶卡。但是上个月，加拿大边境服务署通知他们说，由于在续枫叶卡时提供不实信息，他们“不再被加拿大接受”。

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他们的律师说，枫叶卡续签时出现的问题不应该影响到他们的永久居民身份。另外，公共安全部迟迟没有对无照移民顾问采取行动，也要承担责任。

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在王迅的前客户中已经有两百多人失去或自动放弃了加拿大永久居留权或国籍。另有四百多人被调查。王迅入狱服刑近三年后，对这些人的调查和遣返仍在继续。

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（RCI with Toronto Star）

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