怎样既出一口恶气又不用真的揍老板一顿：加拿大专家支招

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

有多少员工曾经在觉得自己受到不公平对待时气得恨不能揍老板一顿?许多人尽管不会真的这样做,但是会用别的方式报复,结果可能是让办公室气氛更糟。如果选择默默忍受不公,时间久了怒气会转化成焦虑和抑郁等心理问题。加拿大劳里埃大学商学院的助理教授梁琳迪(Lindie Liang)等人最近发表文章,介绍了一种类似于“扎小人儿”的无害减压方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

用作“小人儿”的布娃娃在西方国家被称为“巫毒人偶”。这个名称源于伏都教,但是梁琳迪在接受CBC采访时说,她的小组进行的试验和巫术没有任何关系,只是利用了心理上的投射效应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去的职场调查显示,受到老板不公平对待的员工,多半会想办法报复,即便明知道这样做会让关系进一步恶化,对自己没有一点好处。梁琳迪说,她和同事的初衷是找到一种既能让员工达到报复的目的,又“不会真的把顶头上司干掉”的方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梁琳迪说,她和一些在高科技公司供职的朋友聊天时,发现有人真的在盛怒时动过这个念头,当他们被老板当众羞辱时,或者当他们的辛勤工作不被承认时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虚拟报复:把布娃娃大卸八块

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有两百多名来自加拿大和美国职场的员工参加了这次试验。他们首先要花一点时间来回忆自己某次受老板的气的情景,然后从网上下载一个巫毒娃娃游戏。他们被随机分成两组,各做一分钟的游戏。一个组的成员可以给娃娃取自己老板的名字,然后可以点火烧它,用针扎它,甚至把它撕成碎块。另一个组的人不给娃娃取任何名字,所做的游戏只是画出它的轮廓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游戏前,两组人都因不愉快的回忆满怀怒气。游戏后,第一组的人气消了,“觉得世界重又公平起来”,第二组的人的情绪没有发生这个变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个区别是,在游戏后立刻进行的组字练习中,第一组人的得分比第二组高。这说明他们的情绪对工作效率是有影响的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梁琳迪说,过去的研究显示,我们会在巫毒娃娃身上投射一个人的某些特质。因此一个怨恨老板的员工,即使清楚地知道他在娃娃身上做的事伤不到老板一根毫毛,但只要让这个娃娃成为老板的象征,他还是会有出了一口恶气的感觉。如果不用娃娃,对着老板的照片掷飞镖,也有同样的效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一种“修复公平感”的方式

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梁琳迪说,她感兴趣的是人们用何种方式来“修复公平感”。每个人对公平有自己的一套标准。许多人无法容忍自己的标准被践踏。发生冲突后,他们如果觉得“这不公平”,就会用报复行为来“重建公平”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然还有其他的解决方式。例如换一个工作。另外,尽管不容易做到,但过去的研究显示,宽恕也是一种修复公平感的方式。如果你能做到真心宽恕对你不公的人的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC, Carol Off, The Telegraph, Sarah Knapton)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada