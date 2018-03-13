加拿大银行行长：在全国推行魁北克托幼服务模式将推动经济发展

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随着加拿大人口日益老龄化，许多省份都将面临劳动力不足的问题。但是加拿大银行行长博罗兹（Stephen Poloz）说，魁北克省由政府补贴的托幼服务模式如果推广到全国的话，将解放大批女性劳动力，从而给整个经济注入活力。

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他说，魁北克省的政府托幼服务项目把该省25-54岁女性的就业率从二十年前的74%提高到87%。加拿大的平均水平是83%。这4个百分点的差距在全国范围来说意味着30万人。

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博罗兹星期二（3月13日）在安大略省金斯顿市的皇后大学发表演讲时还说，帮助更多的女性、年轻人、原住民、新移民和残疾人进入就业市场，将使加拿大劳动力增加五十万人，这意味着加拿大经济每年多增1.5%，而且可以让加拿大在经济持续增长的同时避免更高通胀率。

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为了增加女性就业，加拿大政府在今年的财政预算中拨款提供五周父亲育儿假。降低托儿费用被视为另一个增加女性就业的关键。

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（RCI with CP，Andy Blatchford）

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