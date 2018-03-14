阿省议会通过支持输油管扩建计划，BC省执意要诉诸法律

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 14 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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艾伯塔省议会的各个党派的议员星期二抛开不同政见，以70比零投票表决通过了支持执政的新民主党提出的应对输油管扩建项目与不列颠•哥伦比亚省（BC）省争端的决定。

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阿尔伯塔省议会现在有三个在野党，保守党联盟、阿尔伯塔党、和自由党。他们都支持省政府为落实扩建输油管项目提出的措施，其中包括要求联邦政府采取介入行动。

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该省的石油产量多年来受到向外输送能力的限制，难以扩大生产。以前拟定的向南和向东铺设新输油管的计划都遇到很大阻力未能实现，好不容易扩建通往太平洋港口的输油管计划得到了联邦政府的批准，能够提高原油输出能力三倍。但又遇到BC省的阻碍。该省说需要对输油管扩建项目给环境带来的影响进行评估。这引发两省之间的争端。

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Trans-mountain-pipeline-route / CP

上个月，阿尔伯塔省曾抵制BC省出产的葡萄酒，后来又提出要切断给BC省的石油和天然气供应。

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但这些似乎并没有让BC省低头。省总理约翰·霍根（John Horgan）星期二再次表示，阿省总理雷切尔·诺特雷（Rachel Notley）威胁说要切断给我们的石油供应， 这种做法在他们省可能行得通， 但我们还是坚持要通过法律途径解决争端。这是从环境角度出发，也是从经济利益考虑。

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BC省已经聘请了律师约瑟夫·阿维（Joseph Arvay）准备法律文件，尝试在法庭上阐述该省保护土地、海岸和水域的权利

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阿省保守党联盟的领袖杰森·肯尼甚至认为， 面对BC省的阻挠，本省政府应该更强硬。

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