一对中国夫妇回加拿大在机场被捕，因10几年前虐待动物行为

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星期一在多伦多皮尔逊国际机场，警方逮捕了来自中国的一名男子和一名女子，原因是他们曾在10几年前犯有人为忽视造成动物死亡罪。

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安省卡利登地区警方曾在2005年发出过追捕这两名华人的逮捕令。因为他们当时曾把30匹马遗弃在一个没有食物和水的围栏里，离开了加拿大。后来被人发现时，已经有两匹马死亡。

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警方介入调查之后发现，这两位房主是搬家去了香港。

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这次他们抵达皮尔逊机场后，加拿大边境服务局查到他们有被通缉的记录，就通知了警方。

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现在，这两名虐待动物者将面临司法审判。

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加拿大各省都有保护动物的法律，其中列出三种可被认为犯罪的行为：杀害和伤害动物、虐待动物、以及人为忽视造成动物死亡。

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而对虐待动物者的惩罚则从罚款一直到判刑。安大略省的罚款最高额为6万加元，终生不许再养宠物。刑期最高为5年。以蓄意虐待宠物狗导致死亡为例，初犯者视情节罚款1000元或判处一年监禁，如果情节恶劣或重犯，最多可罚款5000元，坐牢18个月。

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2015年，不列颠哥伦比亚省一名专门帮人遛狗的女子因为夏天把6条狗长时间关在车里导致热死而被判刑两年。

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2016年，安大略省一名男子因为用电线捆绑宠物狗的嘴和脖子后，将狗遗弃在购物中心，被判刑两年。

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安省最新的一起虐待动物处罚是针对Simcoe地区的一个养猪的农场主。由于化粪池的氨气导致几头猪死亡，28岁的农场主本·斯坦不知如何应对，就不再管圈里的上千头猪，最后导致1265头猪死亡。今年1月这名农场主在法院认罪。判决将在4月26日宣布。

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