通过App卖私家饭，未来餐饮的趋势？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大，旨在于把私家饭和食客们连接起来的应用程序不断出现，但到目前为止成功性有限，而且，私家饭如何接受卫生条例的监管也是一个有待解决的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新 App

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

即将在 4 月启动的应用程序 LaPiat，就是为了给大多伦多地区的 “家庭大厨” 们提供一个营业平台，让他们可以在家里赚点额外的利润。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

使用这个应用程序的人可以上传把自己做的的菜的照片，按自己设定的价格做广告，然后由送餐公司把餐饮送给食客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个App的创始人普齐（Arber Puci）说，很多人都是非常出色的厨师，可以利用自己的天赋赚取一些额外的收入，而消费者会发现私家饭要比餐厅的外卖更便宜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Puci 说，他从使用这个平台的 “家庭厨师” 的营业额中提成 5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经有不少 App 夭折

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其实，在过去的几年里，多伦多地区已经出现过类似的应用程序 Tffyn 、Homefed和MealSurfers，但这些 App 都没有能够存活下来，目前还剩下在去年 8 月推出的一个应用程序 Kouzina。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kouzina 的创始人阿拉马尔（Nick Amaral）说，他认为情况正在变化，人们正在越来越习惯于从陌生人那里获得服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kouzina 从应用程序上销售的每样食品提成6%，并说已经看到食客和厨师在增多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在通过这个平台出售的食品中，既有 7 加元一份的新鲜意大利细面条和烤宽面条，也有 25 加元一个的香草和覆盆子巴伐利亚蛋糕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政卫生检查

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普齐和阿拉马尔都表示，他们并不检查私家厨房，而是依靠电话采访或客户评级系统来剔除那些服务和食品不合格的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对此，多伦多公共卫生局 （Toronto Public Health）的副主任托马森（Sylvanus Thompson）表示，随着人们通过网络来出售私家饭的增多，卫生局已经几次不得不介入“私人厨房”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，许多出售私家饭的人，并不知道你只要对公众卖食品，就得受市政食品卫生条例的管，这意味着他们家的厨房需要定期接受市政工作人员的检查，而且要被划为商业食品活动区域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托马森说，在市政的检查下，一些人已经不再继续卖私家饭，但卫生局的目的并不是予以阻止，而且希望与这些人合作，确保他们提供合规和安全的食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前成功度有限

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的 The Garage Guy BBQ 是一个餐饮服务公司，这个公司的老板葛朗特（Gary Grant）已经开始使用 Kouzina，但发现客户并没有因此增加。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，他认为 Kouzina 的概念不错，但遗憾的是它没有像美国的类似应用程序那样快速发展。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

安省圭尔夫大学（Guelph）的 副教授、专门从事食品和酒店业教学的马索（Mike von Massow）说，尽管应用程序开发起来并不贵，但要让它们好用可行、让很多人知道并不是那么容易。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，不过，随着分享经济的发展，我认为这是一种可行的模式。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Tara Deschamps,/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada