( DON MACKINNON/AFP/Getty Images)

加拿大失去重要盟友：美国国务卿换将，蒂勒森被中情局局长庞皮欧取代

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 14 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）被解除职务的消息在加拿大外交界和政治分析人士当中引起了不小的震动。这是因为，目前加美关系正处于一个波澜起伏的时期，而蒂勒森被视为加拿大在美国政坛中的重要盟友。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）曾说，他是美国政界最了解加拿大和加美关系的人之一。

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星期二（3月13日）一早，美国总统特朗普发出一条推文，宣布中情局局长庞皮欧（Mike Pompeo）接替蒂勒森担任国务卿，中情局副局长吉娜.哈斯佩尔升为正职，成为中情局有史以来第一位女局长。

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蒂勒森和加拿大外长弗里兰德惺惺相惜

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特朗普当选后，加拿大政府预感到两国之间广建沟通渠道在未来将格外重要，很快撤换了外交部长。弗里兰德在2017年1月上任。《多伦多星报》政治专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）说，弗里兰德非常出色。她是个工作狂，同时很有才干。她在短时间内和美国政界商界建立起的联系，加拿大历任外长中少有人能及。她在美国政坛最重要的盟友之一便是蒂勒森。

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加拿大外长弗里兰德和美国国务卿蒂勒森今年1月在温哥华共同主持了朝鲜问题国际峰会。（ DON MACKINNON/AFP/Getty Images)

弗里兰德上任不到一个月，蒂勒森就被任命为美国国务卿。两人此前并无交集，但是初次会晤便相谈甚欢。在过去一年多里，两人数次在国际事务中合作。蒂勒森在朝鲜问题上的主张屡屡在特朗普那里碰壁，但却在弗里兰德这里找到了知音。两人都是西方国家政府中最坚定的外交解决朝鲜问题的支持者。

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今年一月份，他们在温哥华共同主持召开了朝鲜问题国际峰会。此前特朗普刚刚粗暴地驳回了蒂勒森提出的与朝鲜进行无预设条件谈判的建议。这次会议因此被一些政治分析人士视为弗里兰德对蒂勒森的声援。

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埃贝尔说，蒂勒森和弗里兰德的良好关系让加拿大政府得以更多地了解特朗普的想法。他被解职使弗里兰德在白宫这个“地雷阵”里失去了一个探雷器。

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新任国务卿可能带来的变化

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但是CBC议会事务记者辛普森（Katie Simpson）也指出了事情的另一面：蒂勒森不被总统信任，在被解职以前地位已经被逐渐边缘化。他对弗里兰德和加拿大的好感，对特朗普几乎没有任何作用。换一个受总统信任的人来和弗里兰德打交道，对加拿大不见得是坏事。

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新任美国国务卿庞皮欧。( Joe Raedle/Getty Images)

当然，素有鹰派名声的新任国务卿庞皮欧是否能像蒂勒森一样和弗里兰德惺惺相惜，那就是另一回事了。

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加拿大前外交官罗伯逊（Collin Robertson）说，作为中情局局长，庞皮欧应该对加美两国在安全情报方面的密切合作关系非常了解。现在加拿大应该努力让他增加对加美贸易关系的重要性的了解。

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庞皮欧来自堪萨斯州。该州2016年向加拿大出口了3亿多加元的农产品，与加拿大的经贸关系为该州提供了81000多个就业岗位。

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（RCI with CBC，Katie Simpson，Radio-Canada）

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